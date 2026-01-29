普丁女兒愛上台積電工程師？傳核武強人拜託台灣救她 報告還原事件經過

近年國際地緣政治動盪，近日社群流傳「普丁10年前拆散台灣女婿和他的女兒，核武強人罕見承認『欠台灣人人情』」的影片，內容宣稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）女兒（Katerina Putin）曾和台積電俄羅斯分公司的台灣工程師交往，更因腦動脈瘤命危，而台灣是唯一可就其性命的國家，僅台北醫學大學附設醫院能救治，台積電甚至啟動「鳳凰專案」協助其來台就醫。對此，台灣事實查核中心發布調查報告。​

調查報告顯示，近期網路流傳多支相關內容的影片，稱普丁二女兒罹患重病來台救治，類似「說書般」的情節出現在多個YouTube頻道，更被剪成短版在臉書傳播，引發討論。事實查核中心指出，流傳相關影片的「韓國留學生TV」、「台灣這點事」、「真實看世界」等YouTube頻道，均有大量風格類似的影片，且經營者專業背景不明，所在地位於許多國家，可信度存疑；且影片多有不合理之處，例如台積電並無俄羅斯分公司，腦動脈瘤並非只有台灣醫院可救治等，且主流媒體均未有相關報導，此外，北醫附醫聲明，影片中提及的救治任務，並非真實發生的案例。

普丁女兒訊息媒體早有報導 查核中心：未有明確證據

至於所謂普丁女兒相關訊息，事實查核中心指出，據紐約時報報導，普丁對家人隱私極為保護，直至俄烏戰爭爆發，其親人被國際制裁，才有普丁的私人生活訊息傳出。以關鍵字搜尋，2015年底，部分媒體報導「國安局盼普丁女，搶救台情報員」，影片中稱普丁二女兒曾有台灣男友，普丁女兒甚至來台與男方家人圍爐吃飯，內容為一的受訪者是前國安局退休上校李天鐸，他在新聞片段中稱「那是小孩子的事情，所以大家當作玩笑開一開就講過了」；報導提及國安高層有意藉此要求俄羅斯釋放被抓的駐俄台灣情報員，李天鐸表示，解救傳聞已久，但他並不了解相關機密，總結來看，報導並未有明確的消息來源及證據。

事實查核中心補充，台灣社群近年開始出現大量的AI生成影片，造成民眾資訊混亂與認知疲勞；而在2025年曾發布的「外國人誇台灣？ AI虛構影片背後的流量騙局與資訊風險」報告中，專家指出，採用文字轉語音搭配生成式AI圖片或影片與網路既有圖像素材的混合呈現，已成為網路媒體的趨勢，未有實地採訪及現場報導，僅蒐集公開資訊再以AI工具產出，實則漏洞百出；政治大學新聞系助理教授李怡志指出，AI虛構影片的意圖應為商業考量，為符合演算好篇好，加之AI創作成本低，流量應是主要目的，至於其餘動機則尚未可知。

