普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁日前才宣布俄軍「解放」了庫皮揚斯克，還高調地頒發獎章給戰爭有功將領庫佐夫列夫，但在烏克蘭總統澤連斯基親赴前線打卡，戳破俄軍謊言後，戰況出現了大反轉，庫皮揚斯克北部多處定居點被烏軍收復，俄軍反而陷入了反包圍。
根據戰爭研究所（ISW）15 日的最新報告，烏克蘭軍隊在哈爾科夫州重要後勤樞紐庫皮揚斯克發起大規模協同反攻。目前，基輔部隊已成功攻入城市北部，封鎖了俄軍利用天然氣管道滲透的路徑，並收復了周邊多個定居點及森林區域。俄軍目前深陷重圍，後勤補給面臨崩潰。
烏克蘭聯合部隊集團發言人特雷胡博夫上校指出，目前仍有約 100 至 200 名俄軍被困城內，由於地面補給線被切斷，俄方被迫完全依賴無人機進行彈藥和生活物資的補給。然而，這種「無人機補給」方式效率極其有限，且因空投暴露了大量俄軍隱藏陣地，導致其生存環境進一步惡化。
俄方訊息源集體「示警」，承認戰場優勢不再。儘管克里姆林宮官方仍試圖將戰局描繪為「防線穩固」，但俄羅斯極端民族主義軍事博主（Milikorals）紛紛承認局勢正在「迅速惡化」。有博主指出，俄軍在庫皮揚斯克地區已完全失去兵力優勢，烏軍的精准攔截行動迫使俄方無人機操作員不得不從前線向奧斯基爾河東岸撤退。
地理定位技術戳破俄方謊言。ISW 藉由 14 日和 15 日的衛星地理定位視頻證實，俄軍此前聲稱在彼得羅巴夫利夫卡取得的進展並非事實。ISW 評估認為，俄方目前的宣傳更多屬於「認知戰」手段，意在通過製造烏軍防線崩潰的假像來掩蓋其在庫皮揚斯克面臨的後勤和人力雙重困境。
軍事分析人士認為，庫皮揚斯克的得失將直接影響烏東部戰線的整體穩定性。烏軍通過避免高傷亡的巷戰、轉而採取包圍和切斷後勤的策略，正在逐步瓦解俄軍在哈爾科夫州的最後堡壘。隨著烏克蘭反擊力度的持續增加，俄軍在奧斯基爾河左岸的防禦壓力將迎來臨界點。
