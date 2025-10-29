普丁宣布成功測試「海神末日魚雷」！曝威力超越「撒旦二號」
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）29日表示，俄羅斯已成功測試1枚具核能力的「海神超級魚雷」（Poseidon，又名波塞頓、末日魚雷），並形容此次試驗「非常成功」。軍事分析家稱，該魚雷能夠引發巨大的放射性海浪，對沿海地區造成毀滅性打擊。
綜合美媒報導，關於「海神」的公開資訊極為有限，但據了解，它本質上是1種自主式、具核能力的魚雷，能在海洋中引發放射性巨浪，使沿岸城市變得不適宜人類居住。根據俄羅斯媒體報導，「海神」魚雷長20米，直徑1.8米，重100噸。
普丁29日在莫斯科1間醫院與在烏克蘭戰爭中受傷的俄軍士兵共飲熱茶時透露，該測試於28日進行，「這是我們第1次不僅成功地從潛艇發射載具中以推進引擎進行發射，同時還啟動了該裝置的核動力系統，並讓它運行了1段時間。這是前所未有的成就。」
他接著強調：「這是1項巨大的成功。」並聲稱「海神」的威力遠遠超越「我們最具潛力的『RS-28薩爾馬特洲際彈道飛彈』（RS-28 Sarmat）。」該飛彈在北約代號中被稱為SS-X-29，俗稱「撒旦二號」（Satan II）。
「這世上絕無僅有，」普丁補充，目前還沒有辦法攔截「海神」魚雷。分析師認為，「海神」魚雷的射程為10,000公里，飛行速度約為時速185公里。
就在上週，普丁親自主持了1場核武演習，並在26日日宣布俄羅斯成功測試了「海燕核動力巡弋飛彈」（9M730 Burevestnik），這是1種具核能力的武器，莫斯科方面聲稱它能突破任何防禦系統。
自2018年首次公布「海神」與「海燕」計畫以來，普丁不僅將這些新型核武描繪為對美國行動的回應，同時也暗示俄羅斯永遠不會在烏克蘭戰爭問題上屈服於西方的壓力。據悉，美國於2001年單方面退出1972年的《反彈道飛彈條約》（Anti-Ballistic Missile Treaty），並隨後推動導彈防禦系統的建設，以及軍事聯盟「北約」（NATO）的擴張，最終導致了俄烏戰爭的爆發。
