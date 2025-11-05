普丁宣布「薩爾馬特」洲際飛彈明年部署！攜核彈頭射程覆蓋全球

俄羅斯總統普丁4日宣布，射程達1萬8千公里、能搭載核彈頭的新型洲際彈道飛彈「薩爾馬特」（Sarmat），將於明年正式進入實戰部署，被視為俄方強化對西方的核威懾信號。

綜合外媒報導，普丁（Vladimir Putin）是在克里姆林宮舉行的新型武器開發者表彰典禮上，發表這番談話，他強調，「『薩爾馬特』是我國戰略核力量的基石之一，將確保俄羅斯的安全與主權。」

「薩爾馬特」被外界稱為「撒旦二號」，能攜帶多枚獨立核彈頭（MIRV），射程覆蓋全球，雖然俄國早在2023年宣稱已部署該飛彈，但據消息指出，去年9月的試射曾發生失敗，顯示實戰化進度不如預期。

除「薩爾馬特」，普丁近日也頻頻展示可攜核彈頭的新型戰略武器。上月，他先後宣布核動力巡弋飛彈「布列韋斯尼克」（Burevestnik）與核魚雷「波塞頓」（Poseidon）試驗成功。報導指出，西方分析人士認為，俄方此舉意在藉「核武炫技」向美國及北約釋放壓力信號。

