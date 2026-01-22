普丁將會美特使 討論擬利用凍結資產進行戰後重建

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)21日表示，他將在22日和美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和庫許納(Jared Kushner)會面，這兩位特使的任務是為俄羅斯對烏克蘭持續近4年的戰爭找到解決之道。

俄羅斯媒體引述普丁在俄羅斯聯邦安全會議(Security Council)的談話，他表示將和美國特使討論在受到戰爭影響地區的重建工作中，利用遭凍結的俄羅斯資產的可能性。

報導引述普丁說，俄羅斯也正在和美國政府代表討論這種可能性。此外，他也計劃在22日與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)會談時，商議利用這些資產。

廣告 廣告

普丁指出，俄羅斯外交部已接獲指示，研究美國總統川普(Donald Trump)邀請俄羅斯加入他所提議的「和平理事會」(Board of Peace)一事，並將在適當時機作出回覆。

普丁表示，「有鑑於俄羅斯與巴勒斯坦人民的特殊關係」，莫斯科甚至在尚未決定是否加入理事會之前，就準備從這些凍結資產中提供10億美元，這是川普對取得理事會常任席位的要求價碼。 (編輯:柳向華)