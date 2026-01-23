普丁就是要頓巴斯! 美俄會晤超過3.5小時 俄烏和談仍卡在領土爭議

美國中東問題特使威特科夫（中）與俄羅斯總統普丁（左）展開長達3.5小時的會談，試圖推動烏克蘭和平對話。 圖：翻攝自 X @kadmitriev

據克里姆林宮消息，俄羅斯今（23）日美、烏、俄三方阿布達比會談前夕重申官方立場，指出在頓涅茨克與盧甘斯克等頓巴斯地區領土問題未解決前，烏克蘭局勢難以獲得長期和平，俄方將持續在戰場上採取行動。

俄羅斯總統普丁與美國中東問題特使威特科夫的會晤超過 3.5 小時，俄外政策助烏沙科夫表示，俄方將「持續追求特別軍事行動目標」，直到透過政治與外交手段達成共識，明確指出俄羅斯僅在完全控制頓、盧兩地後才可能結束行動，烏克蘭則堅持僅沿現有前線討論停火。

俄羅斯要求烏軍完全退出盧干斯克與頓涅茨克的烏東頓巴斯土地。 圖 : 新頭殼製作

此次會談中，美方代表團包括前白宮高級顧問傑瑞德・庫許納與威特科夫，旨在推動快速結束衝突，但雙方立場分歧凸顯談判陷入僵局。分析指出，俄烏雙方核心立場差距大，戰爭可能延續為長期消耗戰，直到一方軍力耗盡。阿布達比三方會談或許將提供外交轉機，但領土議題仍是最棘手的障礙。

在 2026 年達沃斯世界經濟論壇期間，美國總統川普會晤烏克蘭總統澤連斯基，描述烏克蘭民眾在零下 20 度嚴寒中無暖氣生存的艱困處境，強調戰爭對平民生活造成的嚴重影響。

美製愛國者3型導彈系統。 圖：翻攝U.S. Army

澤連斯基表示，他希望達成協議，但指出許多議題已討論六至七個月，顯示美烏雙方外交努力持續。澤連斯基並透露，他與川普最後的對話集中在防空問題，特別強調「愛國者」防空系統與戰斧導彈的重要性，呼籲盟國不要忽視防禦資源。

此外，澤連斯基在演講中批評北約過度依賴美國，呼籲歐洲應建立獨立武裝力量以防範俄羅斯威脅。他指出，歐洲內部對武器提供及外交策略的無休止爭論，阻礙盟國團結與進行坦誠對話，使真正的解決方案難以形成。他提到，歐洲外交常受「不要得罪他國」思維限制，諸如土耳其與希臘間矛盾，使防禦與軍事援助決策受阻。

