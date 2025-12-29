普丁川普通話 克宮：暫時停火徒然延長衝突 俄美立場一致
籲烏克蘭應立即撤軍頓巴斯地區 結束衝突
克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話，莫斯科和華府一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。 克宮外交顧問鄂夏柯夫表示，烏克蘭現在應該做出「勇敢決定」，「立即」從頓巴斯地區（Donbas）撤軍，以「結束」這場衝突。
川普稍早在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開會談之前，「我剛與普丁（Vladimir Putin）總統進行非常良好而且富有成效的通話」。
克宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「俄羅斯與美國立場一致，認為烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案…只會延長衝突，導致戰事再度爆發。」
鄂夏柯夫說明，普丁和川普進行了「愉快的」通話，並表示兩人將於會談結束後再次通話。他表示：「整通電話是在友好氣氛中進行…他們同意在美國總統與澤倫斯基會談結束後，再次進行電話通話。」
路透社報導，鄂夏柯夫表示，川普於即將會晤澤倫斯基前主動提出進行的這次通話持續1小時15分鐘。他指出，為結束戰事，基輔必須根據俄美之間關於頓巴斯的討論作出「大膽決定」。考量當前前線形勢，烏克蘭政權就頓巴斯問題作出這項決定合乎邏輯。
