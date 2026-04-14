「普丁幫幫我」 中國工人在俄遠東地區示威抗議遭欠薪

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《莫斯科時報》（The Moscow Times）稍早報導，這群中國工人是中國荷花實業集團旗下子公司荷花石油（Petro-Hehua）聘僱，在俄羅斯石油公司（Rosneft）位於哈巴羅夫斯克地區煉油廠的燃料生產裝置建設工地工作。
哈巴羅夫斯克邊疆區政府隨即發表聲明，表示俄羅斯石油公司子公司共青城煉油廠和市長辦公室已與抗議工人取得聯繫，並承諾提供援助。聲明指出，共青城煉油廠已全額支付海花石油的款項，不存在拖欠員工薪資的情況。
地區檢察官週日表示，他們正在調查有關拖欠工資的報道，並承諾如果指控屬實，將採取「應對措施」。
一位地區高級官員聲稱，中國工人要求恢復俄羅斯石油公司與荷花石油公司的合約。根據報道，該合約因「品質差和工期延誤」而被終止。
哈巴羅夫斯克邊疆區內政和資訊政策部長德米特里耶夫（Sergei Dmitriyev）告訴媒體，這些工人已被告知將獲得返回中國的幫助。
德米特里耶夫表示，荷花石油公司的執行長本應「啟動」工人的遣返工作，但他目前身在國外，尚未與抗議的員工會面。
根據報導，工人們於昨（13）日再次舉行抗議活動，防暴警察和國民警衛隊被部署在煉油廠附近的道路上進行封鎖。
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