普丁年終記者會 稱俄軍持續推進將迎新勝利

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今天(19日)在莫斯科舉行年終記者會，他鉅細靡遺闡述了烏克蘭戰場的情勢，並讚揚俄軍的進展。隨著俄烏戰爭即將邁入第四個年頭，普丁連日來向俄國人民喊話，聲稱若外交手段失敗，莫斯科將以武力手段奪取烏克蘭東部剩餘的領土。

法新社報導，自2022年2月普丁下令入侵烏克蘭以來，這場戰爭已成為二戰後歐洲最嚴重的衝突，造成雙方數以十萬計人傷亡。俄羅斯並因此遭到西方大規模制裁，國內對異議人士的鎮壓程度也是蘇聯時期以來首見。

今天這場記者會透過大螢幕在俄國各大城市轉播，普丁表示：「我們的部隊正沿著整條戰線推進……敵人在各個方向都在撤退。」

他接著列舉一系列俄軍鎖定的烏克蘭城市，並補充說：「我確信在今年底前，我們將目睹新的勝利。」

普丁發表此番言論之際，歐盟正竭力幫助基輔規避由美國推動、實為迫使烏克蘭投降的協議；與此同時，克里姆林宮正試圖將歐洲排除在和平談判之外。

普丁本週稍早加大他對歐洲的抨擊力道，將歐盟領導人稱為「豬崽」，並誓言若談判失敗，將以「軍事手段」奪取他宣稱已為俄國所有的其餘烏克蘭土地。在今天的談話中，他更警告若歐盟強行動用俄羅斯被凍結資產來資助烏克蘭，將面臨「嚴重」後果。

另一方面，普丁也淡化了外界對俄羅斯經濟放緩的疑慮。過去近4年來，俄國為了滿足戰爭需求，將國防預算列為優先要務；加上國內一直籠罩在大規模制裁與通膨的陰影下，經濟成長率持續在0%左右徘徊，整體經濟處於衰退邊緣。

儘管如此，普丁仍聲稱與歐洲疲軟的經濟成長相比，俄國經濟相對穩健。

在俄羅斯，批評烏克蘭戰爭屬於違法，目前已有數千名俄國人因公開反對戰爭而入獄或被罰款。普丁的政敵不是流亡海外，就是身陷囹圄或已經死亡。(編輯：楊翎)