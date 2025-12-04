普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回

俄羅斯總統普丁。（圖／達志／美聯社）

根據《BBC》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日再次公開表示，烏克蘭軍隊必須撤離東部頓巴斯（Donbas）地區，否則俄軍將以武力奪回。他強調，不會在戰爭終結條件上做出妥協。

普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭盡快結束，但談判必須以對俄國施壓為前提，才能有效推動進展。他強調，俄羅斯長期以來刻意拖延停火協議，意圖進一步奪取烏克蘭領土。

本週稍早，美國總統川普（Donald Trump）派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科與普丁團隊會談，探討美方主導的和平計畫。川普表示，會談「進行得還算不錯」，但仍需觀察後續發展，因「這需要雙方合作才行」。

據悉，美方初版和平提案內容包括將目前仍由烏克蘭控制的頓巴斯部分區域，交由俄方事實上掌控，遭烏方反對。此次威特科夫及川普女婿庫許納（Jared Kushner）在莫斯科會談時，帶來經修改的版本。普丁表示，他事前並未見過新版本，談判過程需逐點討論，「這也是會談耗時許久的原因」。

普丁也坦言，俄方無法接受美方部分提案內容，但未具體指出分歧細節。俄方高層外交顧問、首席談判代表烏沙科夫（Yuri Ushakov）會後表示，會談未取得任何停戰共識，並強調俄方在戰場上的表現提升了談判立場。

另一方面，歐洲各國對美國的和平提案也表達憂慮。根據德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）報導稱，他們獲得了一份機密電話會議記錄，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在一次歐洲領袖電話會議中警告，美國可能在未獲安全保證明確化的情況下，私下同意割讓烏克蘭領土。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）也提醒澤倫斯基需在未來幾日保持高度警覺，芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）更表示，「我們不能讓烏克蘭與澤倫斯基獨自面對這些人」。

針對《明鏡周刊》的詢問，法國愛麗舍宮對此回應，「總統並未以那種方式表達過自己的意思」。總統府以保密為由，拒絕透露馬克宏總統的具體表述。斯圖布拒絕評論，梅爾茲亦尚未回應。

目前俄羅斯已佔領約20％烏克蘭國土，自2022年2月全面入侵以來，雙方戰事至今仍無明確停火跡象。近期俄軍在烏克蘭東南部地區緩慢推進，儘管損失慘重，但仍持續進攻。

