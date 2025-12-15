普丁怒極處決俄將? 謊報「佔領庫皮揚斯克」頒勳章 澤連斯基現身戳破謊言

有網友認為，向普丁匯報庫皮揚斯克地區戰果，並獲得普丁親自頒發勳章的俄軍將領庫佐夫列夫(左)可能已經遭到普丁「處決」。 圖：翻攝自 @Lawrenc09874431 X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯近期加強針對頓巴斯地區的攻勢，試圖佔領更多烏克蘭領土，並推動克里姆林宮的戰爭目標，俄羅斯方面也於 11 月下旬宣布完全取得了庫皮揚斯克地區的控制權。就在此時，網路上突然開始流傳俄羅斯總統普丁「處決」了一名俄軍高級將領的消息，網友推測相關消息可能與俄軍高層謊報庫皮揚斯克地區的戰果有關。

美國經濟學家羅曼．謝麗梅塔 ( Roman Sheremeta ) 透過 X 發布推文稱， 11 月 20 日，俄軍將領謝爾蓋．庫佐夫列夫 ( Sergey Kuzovlev ) 向普丁進行戰況報告，宣稱俄軍已完全控制庫皮揚斯克地區。隨後，俄羅斯方面也「高調」宣傳相關戰果，普丁本人更於 9 日向庫佐夫列夫頒發「攻佔」庫皮揚斯克的勳章。

庫皮揚斯克的逆轉不僅具有地緣戰略重要性，更對俄方政治敘事造成打擊。烏軍守住並收復該地，能有效穩住奧斯基爾河沿線防線，避免俄軍向南推進。 圖:翻攝自冲哥瞰天下

針對俄羅斯已經完全控制庫皮揚斯克的傳言，烏克蘭方面持續進行否認，普丁於 2 日時也宣布將開放外國媒體前往庫皮揚斯克採訪，試圖「戳穿烏克蘭的謊言」。然而，當地時間 12 日，烏克蘭總統澤連斯基親自前往庫皮揚斯克地區，並發布一張配文「來自庫皮揚斯克的問候」的自拍照片，徹底打臉了俄軍完全控制該地區的說法。謝麗梅塔也諷刺地表示 :「感覺俄羅斯人生活在另一個平行世界裡」。

X 推主「Lawrence Of Gobi 愚蠢的精衛」發布推文指出，在澤連斯基揭露俄軍高層「佔領庫皮揚斯克地區」的謊言後，庫佐夫列夫也於同日神秘失蹤，並同時退出了前線部隊的指揮行列。「Lawrence Of Gobi 愚蠢的精衛」認為，庫佐夫列夫的神祕失蹤可能與其先前「謊報」庫皮揚斯克戰果的行為有關，推測普丁可能不滿庫佐夫列夫的欺騙行為而將其處決，不過這項消息尚未獲得克里姆林宮的證實。

俄羅斯方面於 11 月下旬宣布完全控制庫皮揚斯克地區，但烏克蘭總統在當地時間 12 日發布自拍照，並配文「來自庫皮揚斯克的問候」，徹底打臉俄羅斯。 圖：翻攝自 @dsm8NNrmIkKohP9 X 帳號