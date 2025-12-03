普丁恐繼續烏克蘭戰爭 烏批「浪費世界時間」

俄羅斯總統普丁似乎有意繼續烏克蘭戰爭，烏克蘭外長痛批俄羅斯正在浪費全世界時間。

烏克蘭外交部長西比哈指責俄羅斯總統普丁「浪費全世界的時間」，前一天，美國和俄羅斯就結束烏克蘭戰爭舉行的會談，沒能取得實質成果。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭外交部長西比哈說，俄羅斯必須結束他們挑起的流血衝突，如果這種情況沒有發生，俄羅斯總統普丁再次向世界吐口水，必須承擔後果。西比哈也補充，美國代表團告訴烏克蘭，會談對和平進程具有積極意義，他們已經邀請烏克蘭官員在不久的將來，繼續在美國進行會談。

BBC報導，北約外長周三在布魯塞爾舉行會議，秘書長呂特說，和平談判正在進行是積極的，但必須讓烏克蘭處在最強大的地位，以繼續戰鬥。

美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普尋求盡快結束這場戰爭的做法是正確的，但這源於他對普丁和普丁目標的致命誤判。普丁是一位務實主義者，他會根據每個新的機會或挫折做出調整，他心中始終懷抱一個更宏大的夢想，那就是重塑全球安全平衡，並且扭轉美國長達數十年的霸權地位。