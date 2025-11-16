普丁情婦竟是17歲少女 2週偷情1次！直接帶進官邸

普丁被爆料，曾在2010年至2011年間，與當時年僅17歲的少女艾莉莎發展親密關係。（圖／美聯社、翻攝自IG@durangoism）





俄羅斯總統普丁1983年與柳德米拉（Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya）結婚，育有2女，2013年正式對外宣布離婚，但早在離婚前，普丁就有其他女伴。近日多家俄國媒體爆料，普丁曾在2010年至2011年間，與一名當時年僅17歲的少女艾莉莎．卡爾切娃（Alisa Kharcheva，現名Akhilgova）有過一段婚外情。

據《太陽報》報導，2人之所以會認識，需追溯至親政府組織「納什」（Nashi）製作的宣傳日曆，艾莉莎擔任「4月小姐」出現在日曆中。當日曆被送到克里姆林宮後不久，艾莉莎就接到官邸的電話，並邀請她前往官邸與普丁會面，2人因此發展出親密關係，艾莉莎大約每隔2週就會到訪官邸，且都是在普丁當時的主要女伴阿林娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）不在時。

艾莉莎在17歲時認識普丁。（圖／翻攝自IG@durangoism）

據悉「納什」曾企圖利用艾莉莎與普丁的關係，尋求更大的政治權力，企圖將她塑造成「俄版龐巴度夫人」（Madame de Pompadour），想讓她成為官方情婦兼政治顧問，但最終沒能成功，反而惹得普丁不開心。2人的親密關係只維持了1年，之後艾莉莎被送進俄羅斯最高等學府之一的莫斯科國際關係學院（MGIMO），並獲得要價逾百萬英鎊的豪華公寓。

艾莉莎與普丁的婚外情被挖了出來。（圖／翻攝自IG@durangoism）

艾莉莎被問及是否因普丁而獲得公寓時，並未明確否認，但反嗆「從來沒有人問過我這麼愚蠢的問題。」如今已32歲的艾莉莎，經營一家連鎖日曬沙龍店，事業有成。然而隨著相關調查與新書出版，普丁一方面公開宣揚傳統家庭價值、一方面私下維持多段關係的說法再次浮上檯面，他的感情生活也因此再度成為外界討論焦點。

