普丁拒讓步烏克蘭領土！痛批歐洲領袖是「小豬」 嗆不惜以武力解放

俄羅斯總統普丁於當地時間17日再度對烏克蘭戰爭展現強硬態度，明確表態不會在領土問題上讓步，即便美國總統川普持續推動和平協議，俄方仍堅持要求烏克蘭割讓部分領土，否則將「透過軍事手段」達成目標。

普丁開嗆歐洲領袖。（圖／翻攝自X平台 @KremlinRussia）

普丁稱將不惜以武力解放歷史土地

據CNN 17日報導，普丁在俄羅斯國防部年度會議上發表措辭激烈的談話，正值美國與歐洲領袖加緊外交斡旋、試圖促成停火協議之際。他強調，俄羅斯「更希望透過外交方式，消除衝突的根本原因」，但也放話指出，「如果對方國家及其外國支持者拒絕進行實質討論，俄羅斯將以軍事手段解放其歷史土地。」

而普丁口中的「歷史土地」，正是目前要求烏克蘭割讓的地區，也是和平談判中最棘手的核心爭議之一。除了領土歸屬，烏克蘭的安全保障問題，同樣讓美國、歐洲、烏克蘭與俄羅斯之間難以取得共識。

最快2027年中恐才能完全占領頓巴斯

報導提到，目前俄羅斯已非法併吞烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，但尚未完全控制。根據美國智庫「戰爭研究所」分析，若以現有推進速度，俄軍最快也要到2027年8月才能完全占領該區。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基本週再度重申，基輔不會在法律或事實上承認遭暫時占領的頓巴斯地區屬於俄羅斯。他也回應普丁的「歷史土地」說法，警告「未來某天，俄羅斯也可能稱歐洲其他國家是它的『歷史土地』」，直言「我們需要真正的保護，來對抗俄羅斯這種瘋狂的歷史敘事。」

歐洲盟友態度謹慎

相較之下，川普對達成和平協議始終抱持高度信心，近日更宣稱「現在比以往任何時候都更接近（和平）」。不過，歐洲盟友態度明顯保守，持續要求為烏克蘭提供更具體、強而有力的安全保障。

普丁也刻意點出這種分歧，表示俄羅斯「正在與美國進行對話」，但在現階段與歐洲進行有意義的和平接觸「可能性不高」。

澤倫斯基再度重申，基輔不會在法律或事實上承認遭暫占領的頓巴斯地區屬俄。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

普丁開嗆歐洲領袖

除了拒絕讓步，普丁更直接開嗆歐洲領袖，譏諷他們是「小豬」，指控歐洲「跟隨前美國總統拜登政府起舞」，企圖「從俄羅斯的崩潰中獲利」。他並聲稱，是前一屆美國政府「刻意將局勢推向武裝衝突」，誤以為俄羅斯能在短時間內被削弱甚至摧毀。

遭凍俄資產正討論是否用於援烏

普丁的強硬言論，正值歐洲本週在布魯塞爾舉行重要峰會前夕，屆時將討論是否動用遭凍結的俄羅斯資產，或透過借貸方式，持續為烏克蘭提供資金與軍事支持。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在歐洲議會演說中強調，「沒有任何一項歐洲防衛行動，比支持烏克蘭防衛更重要」，並直言未來幾天將是關鍵時刻，「如何為烏克蘭的戰鬥提供資金，取決於我們的選擇」。

另一方面，美方官員透露，美國與烏克蘭日前在柏林的會談，已解決約九成最棘手的議題，但外界仍高度質疑，普丁是否真的準備在其強硬條件上妥協。

目前俄方不僅要求烏克蘭交出仍由基輔控制的頓巴斯地區，也主張嚴格限制烏克蘭軍力、禁止西方部隊進駐，並終止西方對烏軍援。對於外界擔憂俄羅斯可能威脅北約（NATO），普丁則否認有意入侵北約國家，反指北約才是在為2030年前後可能與俄羅斯的軍事對抗做準備。

