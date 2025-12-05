普丁拒讓步：必奪烏東頓巴斯地區 未達開戰目標「不會停戰」

俄羅斯總統普丁（左）週四抵達新德里訪問，印度總理莫迪（右）親迎。路透社



俄羅斯總統普丁週四（12/4）明確表示，俄羅斯「無論如何」都會拿下烏克蘭東部頓巴斯的地區，不是烏克蘭撤軍，就是俄軍繼續進攻。他堅持，除非達成近四年前最初開戰的目標，否則不會停止戰爭。

普丁（Vladimir Putin）週四抵達印度新德里展開訪問。他接受「今日印度」（India Today）專訪時表示，俄羅斯必將「解放」頓巴斯（Donbas）地區，「不是我們透過軍隊奪回，就是烏克蘭主動撤軍」。目前俄軍在頓巴斯佔領的面積約達85%。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前已表示，不可能在領土問題上讓步。

被問及怎樣才算俄羅斯戰勝，普丁說：「等我們達成這場『特殊軍事行動』的初始目標。等我們解放這些地區（頓巴斯）。就是這樣。」

頓巴斯主要涵蓋烏克蘭東部的頓涅茨克州（Donetsk Oblast）與盧甘斯克州（Luhansk Oblast），俄羅斯已非法併吞，但尚未完全佔領。

美國川普（Donald Trump）政府近日積極斡旋俄烏和談，並提出28點和平方案。但川普女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）週二赴莫斯科與普丁會談，歷時5小時仍無結果。克里姆林宮週三坦言，在領土問題上未達共識。

川普週三則宣稱，談判代表相信普丁「有意願終結戰爭」。

英國廣播公司（BBC）報導，美方最初提出的方案中，要求烏克蘭割讓目前仍佔領的頓巴斯地區，但魏科夫週二向俄羅斯提出已修改的版本。

魏科夫週四也將在美國佛州與烏克蘭特使烏梅洛夫（Rustem Umerov）會談，討論和平方案。

普丁週四受訪時稱，美方週二提出的版本，他先前並未看過，「所以我們才要逐一檢視所有內容，所以才會費時這麼久」。他坦言對美國方案的部分內容無法接受。

BBC指出，目前有兩大重點陷入膠著，一是領土問題，二是對烏克蘭的安全保證。

烏克蘭曾多次指控俄羅斯阻撓停火協議，意在奪取更多領土。烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybhia）表示，普丁是在「浪費全世界的時間」。

