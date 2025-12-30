普丁指控烏襲官邸並告狀川普 揚言調整和談立場

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁今天在與美國總統川普通話時聲稱，烏克蘭對他其中一處官方寓所發動無人機攻擊，基輔旋即否認這項指控。有分析稱俄國很可能藉機拒絕烏克蘭修改的和平方案。

川普28日在佛羅里達的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與烏克蘭總統澤倫斯基會談修改後的20點俄烏和平方案前，已先與普丁通話約2小時，29日這通則是兩人24小時內第二次通話。

美國Axios新聞網報導，根據莫斯科方面的通話摘要，普丁告訴川普，俄羅斯將因這起攻擊而調整談判立場。Axios認為這是克里姆林宮的最新信號，顯示俄方不打算接受美國與烏克蘭已協商好幾週的方案內容。

川普對媒體記者表示，當普丁向他提及這起攻擊時，他「非常憤怒」，並說「戰場攻勢是一回事，但攻擊別人住處則是另一回事」。

當被問及美國情報單位能否證實確有這起攻擊時，川普先是說「我猜有可能沒這件事」，但又說他相信普丁相告的內容。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）29日宣稱，俄羅斯防空系統擊落91架飛向諾夫哥羅州（Novgorod）Dolgiye Borody莊園官邸的長程無人機；諾夫哥羅州位於莫斯科與聖彼得堡之間。拉夫羅夫沒提供佐證，但表示俄方已選定報復打擊的目標。

普丁的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普丁在通話中告訴川普「不會不回應（對方）如此魯莽的恐怖行動」；他並轉述在與普丁通話得知後，川普對這起攻擊「感到震驚」並「極度憤怒」。

前蘇聯與俄羅斯歷任領袖曾將Dolgiye Borody莊園官邸作為度假據點，但並非普丁的主要住所，也不清楚普丁近日是否曾停留當地。

澤倫斯基則指這是俄國捏造，目的是為破壞美國與烏克蘭之間的外交努力，以及為向烏克蘭發動更多攻擊尋找正當理由。

白宮方面未就川普與普丁的第二通電話提供詳細摘要，僅稱「具有建設性」；根據俄方說法，川普也向普丁簡報28日在海湖俱樂部與澤倫斯基會談內容，兩人並討論「烏克蘭需要朝和解邁出實質步伐」。

鄂夏柯夫稱普丁告訴川普，他仍願意朝和平努力，但這起無人機攻擊已改變情勢。

許多分析人士認為，莫斯科本就無意接受美國與烏克蘭調整的和平方案內容，這起所謂的無人機攻擊可能讓莫斯科得以在不惹怒川普下，順勢破壞烏克蘭外交進程。

紐約時報指出，川普表示他是在29日清晨這通原定用於討論和平談判的電話裡，從普丁親口得知這起所謂無人機攻擊，儘管坦承尚未經任何獨立查核，川普仍說「我對此非常憤怒」。

川普表示「當前是非常微妙的時刻」，還說正是為避免這類事件，他之前才決定不給烏克蘭戰斧巡弋飛彈。

在克里姆林宮發布的通話摘要中，普丁外交顧問鄂夏柯夫表示鑒於這起攻擊，「原先一些已達成的共識及正在成形的衝突解決方案，俄方將重新調整立場」，並說美方必須理解這點。

俄國政治分析師博夫特（Georgi Bovt）在Telegram貼文表示，克里姆林宮可能擴大領土主張，要求「完整佔有」札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）兩州；這兩州目前俄軍分別佔領約77%、73%面積。

紐時指出，諾夫哥羅州的Dolgiye Borody莊園官邸座落於森林深處湖畔，是一處普丁從不舉辦公開活動的私人度假地。

已故俄國反對派領袖納瓦尼（Aleksei A. Navalny）所率的調查團2021年曾發布調查報告，描繪當地是座奢華、隱密性極高的莊園，多棟建築包含中式亭台樓閣、私人教堂與大型水療池。另有調查指當地還設有一座專用車站，供俄羅斯領導人使用的裝甲列車進出。

2023年5月曾有兩架無人機在克里姆林宮上空爆炸，俄羅斯當時指控是烏克蘭「行刺未遂」，基輔方面否認。但美國官員研判，當時的行動極可能是由烏克蘭的特戰或情報單位策劃。（編譯：陳亦偉）1141230