普丁是獨裁者嗎？蕭美琴表態！完全不認同鄭麗文

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

蕭美琴副總統最近接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪，訪談內容今（19）日播出。對於普丁是不是獨裁者？副總統蕭美琴明確表態，表示完全不認同國民黨主席鄭麗文的看法。

普丁是獨裁者嗎？蕭美琴副總統表態，完全不認同鄭麗文看法。（圖／總統府）

立陶宛媒體訪談提到，指國民黨主席鄭麗文最近公開表示，普丁不是獨裁者，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責。如果未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？副總統蕭美琴明確回答，「我們在這一點上，顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。」

蕭美琴說，事實上，台灣和立陶宛一樣，都是非常年輕的民主政體。直到1990年代才舉行首次總統選舉，那是第一次自由選舉總統，接著台灣在2000年選出第一位民進黨總統。對於立陶宛人擔心可能來自俄羅斯的侵略，台灣也面臨來自中國的壓力，蕭美琴回答，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」，我們已經清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，不僅中國與俄羅斯，也包括北韓。

蕭美琴強調，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，「我們有必要共同應對這種局勢。即使地理位置相距遙遠，但確實都面臨許多必須應對的共同挑戰。」

