普丁晤川普特使5小時未達協議 克宮：烏克蘭和平仍未更進一步

2025年12月2日，俄羅斯總統普丁和外交顧問鄂夏柯夫在莫斯科克里姆林宮，會見美國總統川普特使魏科夫及川普女婿庫許納。俄羅斯衛星社/路透社



俄羅斯總統普丁週二（12/2）會見美國總統川普特使魏科夫及川普女婿庫許納，就結束俄烏戰爭進行長達約5小時的會談。但克里姆林宮週三（12/3）表示，雙方沒有就烏克蘭和平問題達成妥協，而領土爭端是最棘手的議題，距離和平仍未更進一步。

路透社報導，普丁（Vladimir Putin）與外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）和其特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），在克里姆林宮會見魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），會談直到莫斯科午夜過後才結束。雙方均同意不透露會談內容。

2025年12月2日，俄羅斯總統普丁（右）和外交顧問鄂夏柯夫（左）在莫斯科克里姆林宮，會見美國總統川普特使魏科夫及川普女婿庫許納。俄羅斯衛星社/路透社

鄂夏柯夫隨後告訴媒體，這場5小時的對談「相當有用、具建設性且頗具實質內容」，但也補充說，雙方討論的是美國和平提案的框架，而非「具體措辭」。他坦言雙方在最棘手的領土問題上未能達成共識，強調若無此基礎，克宮認為「危機將無法解決」。

鄂夏柯夫指出，部分美國提案尚可接受，但仍需深入討論，並強調「對方提出的某些措辭不符合我方立場，因此協商工作將繼續推進」，直言烏克蘭和平並未更進一步，但也沒有離得更遠。

2025年12月2日，美國總統川普特使魏科夫（右一）及川普女婿庫許納（左二）在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁舉行會談。俄羅斯衛星社/路透社

川普（Donald Trump）曾多次表示希望結束俄烏戰爭，但從8月他在阿拉斯加與普丁舉行的峰會以及與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會晤，均未帶來和平。而上週洩漏的28點和平提案草案，提及俄羅斯控制烏克蘭五分之一的領土等條件，引發烏克蘭和歐洲官員震驚。

歐洲各國隨後提出另一提案，並在日內瓦會談中，美國與烏克蘭宣布已建立「更新且精練的和平框架」以結束戰爭。

「我們的人現在正在俄羅斯，看看是否能解決這個問題」，川普週二在華府的內閣會議上表示：「我告訴你，情況並不簡單。真是亂成一團」，並補充說，這場戰爭每月造成2.5萬至3萬人傷亡。

曾主導制定和平計畫的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，魏科夫正在努力結束這場戰爭。俄羅斯媒體引述航空消息人士說法稱，魏科夫搭乘的龐巴迪噴射機已於週三凌晨2點（台灣時間上午7點）左右離開莫斯科。

