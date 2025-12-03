普丁會晤美特使「富有成效」 烏克蘭領土問題「未達妥協」

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的資深顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)今天(3日)告訴記者，俄羅斯與美國結束烏克蘭戰爭的談判「富有成效」，但仍有許多工作要做。

普丁與美國總統川普( Donald Trump)的特使魏科夫(Steve Witkoff)和川普女婿庫許納(Jared Kushner)，2日晚間在克里姆林宮展開談判，這是川普政府為了促成和平協議再次展開的行動。雙方都同意不揭露談判內容。

鄂夏柯夫稱這場5小時會談「相當有幫助、有建設性、相當充實」，但補充說，討論的是美國和平提案的框架，而非「具體措辭」。當被問到談判後距離和平是更近還是更遠，鄂夏柯夫說「肯定沒有更遠。」

鄂夏柯夫說：「但華盛頓和莫斯科都還有很多工作要做。這是雙方的共識。雙方將繼續保持聯繫。」

鄂夏柯夫也表示，在領土問題上「至今尚未達成妥協」，克里姆林宮認為，領土問題未達成妥協，「就無法解決危機」。

鄂夏柯夫說：「美國提出的一些方案似乎大致可以接受，但仍需進一步討論。他們提出的一些措辭並不符合我們的要求。因此，談判工作將繼續進行。」

雙方仍存在其他分歧，但鄂夏柯夫並未透露更多細節。

鄂夏柯夫說：「我們在某些方面達成了共識，總統也向他的談判代表證實了這一點。其他一些方面則引發了批評，總統也毫不掩飾我們對某些提議的批評，甚至是否定態度。」

在這場談判的幾天前，美國官員在佛羅里達州與烏克蘭官員會面，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)對會談結果抱持審慎樂觀態度。

這項行動的核心是上個月被披露的川普和平計畫，引發了人們擔憂計畫內容嚴重偏袒俄羅斯。這項提案滿足了俄羅斯的一些核心要求，但烏克蘭已經拒絕了這些要求，例如要烏克蘭把東部的頓巴斯地區全數割讓給俄羅斯，並放棄加入北大西洋公約組織(NATO)。談判人士表示這個框架已經改變，但如何改變仍不清楚。 (編輯:柳向華)