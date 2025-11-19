普丁會見李強：中國公民訪俄免簽制度將於近期生效

（中央社台北19日電）俄羅斯總統普丁與中國國務院總理李強18日在莫斯科克里姆林宮會面。普丁表示，針對中國公民的訪俄免簽制度將於近期生效。李強表示，中方願與俄方加強發展戰略對接，深化各領域合作。

新華社18日報導，當地時間18日下午，李強在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

報導表示，李強轉達中國國家主席習近平對普丁的親切問候和良好祝願。李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。今年以來，習近平與普丁兩度會晤，為中俄關係進一步發展指明了方向。面對變亂交織的國際形勢，中方願與俄方加強發展戰略對接，深化各領域合作，取得更多實際成果。

李強指出，中方願與俄方進一步增強合作韌性，鞏固和維護兩國合作的穩健發展勢頭。雙方要共同辦好新的中俄國家級主題年，用好免簽等「雙向奔赴」的惠民政策，築牢雙邊關係的民間友好基礎。

據中方訊息，普丁表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平。俄方願與中方密切高層交往，拓展經貿、能源、農業、基礎設施建設等領域合作，擴大人員往來。

俄羅斯衛星通訊社18日報導，普丁與李強會談時表示，中國對俄羅斯公民實行免簽政策，將有助於進一步加強兩國人民之間的聯繫。俄羅斯也將很快對訪俄的中國公民採取對等政策，這將在經濟和人文領域產生深遠的影響。兩國關係發展中將出現某種良好、積極的爆發式增長。

中國自2025年9月15日起對俄羅斯人試運行30天免簽制度，為期1年。俄羅斯持普通護照人員到中國經商、旅遊、觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141119