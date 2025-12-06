普丁月曆又來囉！ 書店業者曝「一上架就搶購一空」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／美聯社）





俄羅斯總統普丁，每年都會推出個人月曆，而且賣的很好，一推出就掃光斷貨。但也不是每個人都敢把普丁月曆帶回家，有民眾就說，月曆用完怎麼辦? 一國之首就像神主牌一樣，要怎麼安全處理，真的是讓人很傷腦筋。

又到了迎接新年的時節，莫斯科這家書店最搶手的月曆，就是這位大叔。莫斯科書店員工：「需求非常高，我們有賣普丁的月曆，但很快就被搶購一空了，現在真的只剩幾本。」

俄羅斯總統普丁，每年都會推出專屬月曆，無論是去年和習近平一起變猛男，或是更早之前，裸上身泡在冰湖的硬漢寫真，也有抱著小狗的鐵漢柔情系列，一年十二個月，比電影腳色還多變。記者：「儘管放心，一年四季他通包。」

但也不是每個人，都想把普丁月曆往家裡掛。記者 vs. 莫斯科民眾：「有點麻煩，月曆過期後你能怎麼辦？丟掉？處理掉？那感覺不好，就像聖經那樣怎麼丟？」

畢竟一國之首，就像不能亂動的神主牌 ，月曆用完如何安全回收，才是讓俄羅斯民眾，真正傷腦筋的地方。

