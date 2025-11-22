普丁樂見和平草案！稱可當「最終協議基礎」 澤倫斯基困境關鍵一次看

記者蒲世芸／綜合報導

美國總統川普政府端出的烏克蘭和平方案在國際間掀起巨大爭議。這份28點的草案，被烏方視為等同「切割領土」的屈辱投降方案，但川普強硬要求基輔「在一週內、感恩節之前接受」，否則美國可能縮減對烏軍援。對此，烏克蘭總統澤倫斯基坦言，烏克蘭正面臨「失去尊嚴」與「失去主要盟友」的艱難抉擇。

川普強調正如之前所說，烏方沒有籌碼。澤倫斯基面對美國施壓，正面臨重大挑戰。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

此方案預計將會在本週末，於約翰尼斯堡登場的G20峰會場邊進行討論，儘管川普缺席，歐洲領袖仍將出席並在場外協商。

川普設下回覆期限

路透社21日報導，川普表示，為基輔設下「一週期限」，敦促澤倫斯基接受美方提出的和平草案；他並向媒體重申冬季逼近、戰損慘重，基輔必須儘速同意：「他（澤倫斯基）必須接受。如果他不喜歡，那就…繼續戰鬥，我猜是這樣。」並強調稱，「到某個時間，他終究得接受他不想接受的東西。」

兩名消息人士透露，華府甚至警告，如果烏克蘭拒絕方案，美國可能切斷情報共享及武器供應；雖然美方官員否認「威脅」說法，但消息已在基輔引發爭議。

28點和平草案有哪些內容？

這份草案內容龐大，其中多項關鍵條件完全符合俄羅斯當前主張，包括烏克蘭必須割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約、任何北約軍隊不得進入烏國境內、基輔不得成為核武國家等；2014年俄羅斯併吞克里米亞也將被承認為永久事實。

而對俄羅斯的制裁則將逐步解除，俄方將重新加入G8、凍結的俄羅斯資產將被用於投資基金，其中部分收益歸美國所有；反觀烏克蘭，則獲得承諾擁有「強而有力的安全保障」，但草案僅以一句話帶過，被烏方認為過度模糊，沒有強制性。

澤倫斯基稱絕不放棄尊嚴

面對外界壓力，澤倫斯基在全國談話中強硬表態：「烏克蘭面臨非常艱難的選擇，要麼失去尊嚴，要麼冒著失去主要夥伴的風險。」

儘管他在公開場合避免直接拒絕美方草案而得罪川普，但明確表示：「我們珍視美國、川普及其團隊結束戰爭的努力，但這份方案必須帶來真正且有尊嚴的和平。」

普丁對於川普所推的和平草案，相當樂見。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

歐洲仍明確挺烏

澤倫斯基在當地時間21日也與英國、德國、法國領袖，以及美國副總統范斯（JD Vance）分別通話。歐洲三國領袖向基輔表示，支持烏克蘭立場，反對任何「迫使烏割地」的安排，並強調「戰爭如何結束」比「盡快結束」更重要。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）更直言：「俄羅斯沒有任何法律權利要求烏克蘭讓步，這是非常危險的時刻。」

普丁稱此草案可當「最終協議基礎」

然而，對俄羅斯而言，對此草案則是相當樂見。普丁表示，美國草案「可以作為最終解決對烏戰爭的基礎」；同時也批評烏克蘭與歐洲盟友「無法理解戰場現實」。

俄國總統普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）亦宣稱：「川普的和平方案旨在阻止烏克蘭失去更多土地與生命。」

爭議關鍵焦點為何？

這份和平方案的爭議，主要在於要求烏克蘭在領土讓步上過大，烏須承認俄兼併區、凍結俄軍現況，並且讓出重要城市，這對基輔而言幾乎是「國土遭到切割」。另外，在安全保障上，美方也未說明更多細節，其加入北約的夢想也會就此破滅。

然而，俄羅斯卻可重返國際舞台、制裁鬆綁，被認為是「獎勵侵略者」；同時烏克蘭還不能追究俄戰爭罪責、不能求償，都讓烏克蘭和歐洲盟友難以接受。

