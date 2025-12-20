普丁特使前往邁阿密 將與魏科夫、庫許納會談

路透社今天(20日)援引一名俄羅斯消息人士的話報導，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)正前往美國邁阿密(Miami)，將與美國總統川普(Donald Trump)的特使魏科夫(Steve Witkoff)及川普女婿庫許納(Jared Kushner)會面。

這次在邁阿密的會晤前，魏科夫和庫許納本週稍早在柏林與烏克蘭和歐洲官員舉行了會談，試圖達成一項結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的協議。這兩人原本也預計今天在邁阿密和烏克蘭談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)會面。

這位俄羅斯消息人士表示，德米崔耶夫和烏克蘭談判代表的任何會面都已被排除。

這位直接了解這趟訪問的知情人士匿名表示：「沒有與烏克蘭方面進行三方接觸的計畫。」

川普政府正推動結束這場近4年的戰爭，但要彌合俄羅斯、烏克蘭和歐洲聯盟(European Union)領導人在烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)和領土讓步等議題上的立場並非易事。

魏科夫和庫許納一直在與歐盟與烏克蘭談判代表合作，就一項和平計畫的修訂版進行磋商。該計畫先前的草案受到歐盟和烏克蘭批評為偏袒俄羅斯。

克里姆林宮12月12日表示，尚未看到根據烏克蘭和歐洲方面提議修定的最新版本計畫。

本週末並不會前往美國的克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)當時表示，莫斯科可能不會喜歡這些提議的部分內容。

克里姆林宮重申，烏克蘭不加入北約軍事同盟是這些談判的根本條件之一。

鄂夏柯夫還表示，只有在基輔軍隊撤出整個頓巴斯地區(Donbas region)後，烏克蘭停火才有可能實現，這意味著俄羅斯軍隊可以避開目前由烏克蘭控制的地區。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)本週表示，俄羅斯反對向烏克蘭部署歐洲軍隊，這個立場眾所周知，不過這個問題可以討論。在未來可能由美國斡旋達成的和平協議中，向烏克蘭部署歐洲軍隊被做為來自西方的安全保障之一。 (編輯:柳向華)