普丁特使：和平計畫旨在避免烏克蘭失去更多土地與生命

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)21日表示，美國的解決烏克蘭戰爭計畫旨在避免更多的烏克蘭人喪命和領土損失。

多位消息人士告訴路透社和其他媒體，結束這場持續4年戰爭的計畫是德米崔耶夫、與美國總統川普(Donald Trump)的特使魏科夫(Steve Witkoff)祕密談判的結果。

德米崔耶夫21日以英文在社群媒體平台X發文說，由於好戰者的宣傳，許多人忽略了川普的和平計畫旨在拯救烏克蘭免於失去更多土地與生命。「密切關注這項和平計畫的攻擊者—以及他們是如何從一場無止境的戰爭中獲利」。

俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫曾多次走訪美國，以鞏固與川普政府官員的關係。

這項在20日提交給烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的和平計畫，涵蓋了烏克蘭要做出的重大讓步，包括割讓大片領土並限制軍隊規模。

澤倫斯基21日表示，這項計畫將使烏克蘭面臨失去尊嚴與自由、或失去華盛頓支持的風險。(編輯：宋皖媛)