普丁當然是獨裁者！禁止錄影才敢講真話！綠嗆：黃國昌見人說人話 根本沒標準

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前在某校園舉行禁止錄影的演講時，談及俄羅斯總統普丁「當然是獨裁者」，並反問學生「你把國民黨主席的話看得太重要了」，甚至表示國民黨過去親中與犯錯的問題「要自己面對」，引發外界質疑：為何這些言論不在公開場合說，卻只在閉門講座中講？

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對時事輿情，接受媒體聯訪。

他直言，外界過去對黃國昌的印象，就是面對媒體提問時「問A答B」，但在立法院的表決中，他所領導的民眾黨團卻呈現「雙標」，昨日之我與今日之我互相矛盾。他表示，現在看到黃國昌在面對學生、沒有媒體採訪的閉門演講時，態度更直接，「見人說人話、見鬼說鬼話，直到鬼打牆」。

鍾佳濱說，學生想聽什麼立場，他就用什麼態度回應；學生反對什麼政治主張，他就絕口不提，甚至表達自己也是那樣的政治主張，「完全沒有一個標準」。

他強調，黃國昌不是問A答B，也不是雙標，而是「沒有標準」，完全依照在場的人想聽什麼，他就講什麼。

鍾佳濱批評，黃國昌在面對同學時，就說同學愛聽的話，以維持他在「小草們」心中的正義形象。他表示，這一點被戳破之後，「難怪現在民眾黨的支持度已經是個位數」。

