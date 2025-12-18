普丁痛罵「歐洲小豬崽子們」! 重批挑起衝突 想從俄羅斯解體分得好處

俄羅斯總統普丁展現出強硬立場，強調如果歐洲國家主動挑起戰爭，「俄羅斯也會立即做好『開戰準備』」。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 綜合《俄新社》、俄羅斯《衛星通訊社》( Sputnik )，俄羅斯總統普丁在國防部擴大部務會議上，抨擊歐洲在俄烏衝突中扮演的角色，並直言不諱地使用了「歐洲小豬崽子」的貶義比喻。

他稱，西方認為能在短時間內摧毀俄羅斯。而「歐洲小豬崽子」們立刻加入了前美國政府的這項工作，希望在俄羅斯解體中撈取好處。

普丁指出：「歐洲正有人向民眾灌輸所謂與俄羅斯不可避免發生衝突的恐懼……形形色色的政治人物，他們似乎曾擔任或至今仍擔任要職，卻顯然完全忘記了自己的責任。他們依據的是一些短視的、個人的或小集團的政治利益，而絕非其人民的利益，並不斷加劇這種歇斯底里。」

廣告 廣告

近期有消息稱，俄羅斯已將約 36 萬名士兵部署至白俄羅斯與北約國家的邊境地區，並已做好隨時開戰的準備。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

他強調，關於所謂與俄羅斯必然衝突的恐懼正在被灌輸給歐洲民眾，但這純屬謊言與無稽之談。

普丁指出：「歐洲正有人向民眾灌輸所謂與俄羅斯不可避免發生衝突的恐懼，聲稱必須為一場大戰做準備……我已多次說過，這是謊言，是胡言亂語，純屬無稽之談。」

普丁表示，他希望與歐洲進行對話，但這在目前的政治精英看來不太可能。

普丁每年都會出席俄國防部部務委員會擴大會議。按照慣例，在會議上會總結國防部過去一年的工作，並確定加強國防能力和進一步發展武裝力量的任務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

俄S-400車隊遭重擊! 2套癱瘓 4枚飛彈被毀 「颶風」多管火箭砲也挨轟