普丁看到了嗎？俄軍3年陣亡逾15萬 67%死者來自小城鎮

俄烏戰爭持續近4年，烏克蘭國安與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）29日已率團前往美國，正持續與川普政府磋商俄烏停戰協議；而根據一份由獨立媒體及外媒聯合統計的數據顯示，自衝突爆發迄今，已有超過15萬俄軍不幸陣亡。





《莫斯科時報》（The Moscow Times）29日報導，根據俄羅斯獨立媒體《Mediazona》與《英國廣播公司俄羅斯語網》（BBC Russian）的聯合統計，自2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，在烏國陣亡的俄軍已上升至15萬2142人。

據報導，這項統計數據是基於經查證的公開來源報告，例如訃聞與法院的紀錄，而且只包含俄國公民；所謂來自「頓涅茨克」（Donetsk）及「盧甘斯克」（Luhansk ）人民共和國的戰鬥人員皆未被納入。

巴什科爾托斯坦共和國（Bashkortostan）、韃靼斯坦共和國（Tatarstan）及斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk）是確認死亡人數最多的地區，分別為7643人、6599人與5386人；相較之下，超過1300萬人口的首都莫斯科，僅紀錄到4520人死亡；而車臣共和國（the republic of Chechnya）則通報372人喪命。

《BBC俄羅斯語網》與《Mediazona》指出，傷亡依然不成比例地集中在小城鎮與鄉村居民的身上；而在已確認的死者中，約有67%來自少於10萬人口的定居點，這些地區的總人口僅占不到一半的俄羅斯全國人口。

來自芝加哥大學的經濟學家扎哈羅夫（Alexei Zakharov）向《BBC俄羅斯語網》表示，傷亡人數與當地預算對聯邦補貼的依賴程度，有著高度相關性。





