即時中心／顏一軒報導

英媒引述俄羅斯《莫斯科共青團員報》（MKRU）報導，俄國國國安會秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）近期險遭暗殺，所幸當局及時掌握情資攔截，成功阻止這次的秘密行動，但這也不免讓人猜測，總統普丁是否早已成為特定敵對勢力所鎖定的目標。





英國《每日星報》（Daily Star）報導，俄國當局近期攔截了一次針對普丁心腹的暗殺計畫，聯邦安全局（FSB）17日宣布，有一個「破壞小組」（a sabotage group）意圖對紹伊古不利。

報導引述《MKRU》的說法稱，紹伊古確實被鎖定成為「暗殺目標」；而FSB則聲稱，此次襲擊與「烏克蘭」有關，但目前並未有任何證據來支持這樣的指控。

紹伊古是普丁的親近的心腹與盟友，自2022年起負責監督俄羅斯對烏克蘭的入侵行動；據傳此次的攻擊計畫，原本打算在紹伊古私下前往莫斯科的一座墓園時進行。

據報導，俄羅斯「阿爾巴特」志願營（Russian Arbat battalion）非正規部隊創始人薩爾基相（Armen Sarkissian）此前才在莫斯科傳出死訊。

報導指出，紹伊古去（2024）年5月遭免除防長職務，結束長達12年的任期；而他在前（2023）年與瓦格納集團已故首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）公開發生激烈爭執；普里格津指控紹伊古貪腐，並要求將他解職。

在敵方發動無人機攻擊後，普丁本人上個月也遭遇生命威脅；俄國軍事分析人士推測，烏克蘭無人機10月對黑海（the Black Sea）度假勝地索契市（Sochi）所發動的襲擊，可能意在暗殺俄國領導人，因為當時普丁人就在索契，發表批判西方並為其繼續發動戰爭而辯護的演說。

普丁週四（10月2日）於索契的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）發表演說後所發生的無人機襲擊事件，迫使該市的機場關閉5小時，且整晚空襲警報大作；俄國的防空系統在沿海水域攔截無人機，據稱這次的空襲行動從午夜持續至黎明。





原文出處：快新聞／普丁睡得著嗎？高層心腹險遭做掉 俄國聯邦安全局認了

