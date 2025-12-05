普丁睽違4年訪印！全面推進經貿軍事合作 克宮：意義重大

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正在印度進行國是訪問，雙方將舉行第二十三屆印俄峰會，深化兩國在國防、能源及技術勞動力等領域的經濟合作。印度總理莫迪（Narendra Modi）於普丁抵達當天在新德里機場親自迎接，兩人如老友般熱情擁抱握手。

印度總理莫迪親自前往機場迎接普丁。（圖／美聯社）

訪問第二天行程安排緊湊，普丁將前往印度總統府接受儀仗隊檢閱，會見印度總統穆爾穆（Droupadi Murmu），隨後前往甘地紀念館致敬。當天重頭戲是在海德拉巴宮舉行的印俄峰會，會後兩國領導人將發表聯合聲明，並分別與商界領袖會面。訪問結束前，穆爾穆總統將為普丁舉辦歡迎宴會。

此次訪問時機意義非凡，正值印俄戰略夥伴關係建立二十五週年。自2000年普丁首次擔任總統以來，兩國建立了每年輪流互訪的峰會傳統。然而，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，這個慣例便被打破。莫迪當年原定訪俄行程被延後，次年普丁也因國際刑事法院發出的逮捕令缺席在新德里舉行的二十國集團峰會。

此次訪印，俄羅斯代表團陣容強大，包括國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）及多位商界代表，其中不乏受制裁的石油企業高管。克里姆林宮事前表示，此行「意義重大，為全面討論俄印關係特殊特權戰略夥伴關係的廣泛議題提供機會」。

兩人如老友般相擁。（圖／美聯社）

然而，印度與俄羅斯的深化關係引發美國不滿。華盛頓批評印度購買打折俄油助長了莫斯科的戰爭機器。今年八月，美國總統川普（Donald John Trump）對印度進口商品加徵25％關稅，使總關稅達50％作為報復。印度則辯稱，進口石油對滿足其十四億人口能源需求至關重要。

普丁此次訪印恰逢印度正與美國就削減懲罰性關稅進行談判，這使得此次峰會的地緣政治意義更加複雜。儘管面臨西方壓力，印度仍堅持其獨立自主的外交政策，在俄美之間尋求平衡。

