普丁睽違4年訪印！戰時搶鞏固能源軍售 印度大玩「美俄雙邊平衡」
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
俄羅斯總統普丁今（4）日將訪問印度，並與印度總理莫迪舉行峰會，意在強化雙邊合作關係。這是自2021年俄烏戰爭爆發以來，普丁首度訪印，外界普遍視為俄國在國際制裁環境下的重要外交動作。
BBC分析指出，印度人口近5億、經濟成長率超過8%，是全球成長最快的大型經濟體，也是世界第三大原油消費國，因此對俄羅斯而言極具戰略價值。俄烏戰爭後，俄羅斯難以將原油出口至歐洲，轉而以優惠價格供應印度，使印度進口占比從2.5%暴增至35%。然而，美國總統川普今年10月對印度商品加徵25%關稅，造成印度出口訂單略有下滑。普丁此行也被視為努力挽回影響力、向西方展示制裁未能孤立俄羅斯。今年9月，他亦先後訪中、與習近平及莫迪會面，意在強化盟友網絡。
報導指出，印度正試圖在俄羅斯與歐美之間維持「自主平衡」。除了原油之外，印度也高度倚賴俄羅斯軍備。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，印度於2020至2024年自俄進口國防產品的占比已降至36%，相比2010至2015年間的72%與55%明顯下降，反映印度力求軍備來源多元化並推動國防產業在地化。然而，在5月與巴基斯坦短暫衝突中，俄製S-400防空系統仍展現關鍵戰略地位，使新德里短期內難完全脫離俄羅斯軍售體系。
BBC認為，莫迪政府未來可能在「減少對俄能源與武器依賴」與「維持西方合作空間」之間尋找平衡，同時也希望藉普丁訪印將更多印度商品引入俄羅斯市場，持續深化雙邊貿易。
