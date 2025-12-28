普丁稱基輔無意和平 揚言以武力完成軍事目標

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）在烏克蘭總統澤倫斯基即將與美國總統川普會晤前夕，俄羅斯總統普丁今天指控基輔無意以和平方式結束衝突，並揚言若烏方拒絕談判，俄羅斯將透過軍事手段完成「特別軍事行動」的所有目標。

路透社與法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定28日在美國佛羅里達州會晤川普（Donald Trump），討論終結戰事的可能方案。俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天報導指出，普丁（Vladimir Putin）表示，俄方看得出，烏國當局並不急於以和平方式結束俄烏戰爭。

廣告 廣告

另外，塔斯社（TASS）則報導，普丁進一步指出，如果烏克蘭不願以和平方式解決衝突，俄羅斯將以武力實現「特別軍事行動」的所有目標。

俄羅斯稱2022年2月全面入侵烏克蘭是在執行「特別軍事行動」。

與此同時，俄軍宣稱在戰場取得新進展。國防部指出，俄軍已攻下多個城鎮，包括烏東頓內茨克（Donetsk）地區的米爾諾格勒（Myrnograd），以及札波羅熱（Zaporizhzhia）東部的古利亞波勒（Guliaipole）。

普丁在電視播出的談話中說，相關攻勢正持續「加大對烏克蘭軍隊的施壓」。

不過，烏克蘭軍方在每日戰報中反駁，表示守軍已擊退俄軍在上述地區的進攻企圖。澤倫斯基稍早也回應俄方深夜的大規模無人機與飛彈攻擊表示，俄羅斯展現出繼續戰爭的意圖，而基輔追求的則是和平。

除了前線激戰，俄羅斯境內也不平靜。俄羅斯國防部表示，防空系統在3小時內於包括莫斯科在內的6個地區，攔截並摧毀了111架烏克蘭無人機。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）補充，另有一批11架無人機在飛往市區途中被擊落。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）已以安全為由，對莫斯科的伏努科夫機場（Vnukovo Airport）與謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）實施臨時空域限制。（編譯：蔡佳敏）1141228