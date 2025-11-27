普丁稱新版和平方案可接受 烏克蘭撤軍才願停火

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今天(27日)表示，俄羅斯已收到美國提出的新和平方案，他認為該方案可以作為未來結束烏克蘭戰爭的談判基礎。

綜合外電報導，普丁指出，在新版和平方案中，美國將俄羅斯的立場納入考量，但仍有一些議題需要討論。美國總統川普的特使魏科夫(Steve Witkoff)預定下週赴莫斯科繼續磋商。

華府尚未公布最新方案。在此之前，川普政府提出一份28點俄烏和平方案，遭到基輔及其盟友強烈拒絕，稱內容太過偏袒俄羅斯。美烏隨後在日內瓦進行會談，雙方達成共識並刪除草案中部分不利基輔的條款。

普丁今天透露，美國再度要求俄羅斯停火，但他認為前提是烏克蘭撤軍。他說：「烏克蘭軍隊必須撤出他們目前控制的領土，然後戰鬥才會停止。如果他們不撤離，那麼我們將以武力實現這一目標。就是這樣。」

他也表示，如果歐洲希望獲得不被攻擊的保證，俄羅斯願意做出這樣的承諾。

目前新版和平方案的內容仍不明朗，不過據一名知情官員告訴法新社，新草案條列內容較少，且對俄烏核心爭議的領土問題未做出處理。