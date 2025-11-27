普丁稱烏克蘭割地才會停戰 澤倫斯基批俄「蔑視和平」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）重申其結束烏克蘭戰爭的核心要求，表示只有當基輔部隊從俄佔領土撤出後，俄羅斯才會放下武器。

據《BBC》報導，普丁長期以來一直要求基輔，對俄羅斯以武力奪取的烏克蘭領土進行法律承認，其中包括2014年被併吞的克里米亞（Crimea）半島，以及俄軍目前大多數控制的頓巴斯（Donbas）地區。

但基輔認為，放棄仍在掌控中的部分頓巴斯領土，等於是獎賞俄羅斯侵略行為，絕對不可接受。因此在普丁發表談話後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯蔑視了「真正結束戰爭」的努力。

廣告 廣告

普丁在訪問吉爾吉斯（Kyrgyzstan）期間接受記者採訪時指責基輔想要「戰到最後一兵一卒」，而他則補充，俄羅斯「原則上」也準備好這麼做。

普丁還再次強調，俄羅斯在戰場上握有主動權，而戰爭只會在烏軍撤出頓巴斯後才會停止，「如果他們不撤，我們就會以武力達成目標。」頓巴斯由盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩州構成。

然而，俄羅斯在烏克蘭東部的緩慢推進付出了龐大的代價。根據美國非營利智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的估算，以目前的速度，莫斯科需要將近2年才能奪取整個頓內茨克地區。

27日的談話是普丁首次回應過去1週緊湊的外交動作。美國與烏克蘭近日正在密集討論1項，據報由美國和俄羅斯官員在10月擬定的和平計畫。

該計畫初稿大幅迎合莫斯科的要求，隨後在烏克蘭與美國談判代表於日內瓦（Geneva）會談後進行了修訂。歐洲國家代表也在這座瑞士城市參與討論。

但據悉，該計畫並未處理俄佔烏克蘭領土的問題，而這項議題，連同對烏克蘭的安全保證，正是莫斯科與基輔之間最大的爭議點。

普丁表示，這份新修改的草案已經呈交給俄羅斯，並且可能成為未來結束戰爭協議的「基礎」。然而，他認為仍然有必要討論「某些需要以外交語言表達的具體細節。」

當被問到是否可能承認克里米亞和頓巴斯處於俄羅斯的實質控制之下，但未具法律效力時，普丁表示：「這正是我們與美國同行討論的重點。」

他證實，1個由美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）率領的美國代表團預計下週前半段抵達莫斯科。美國總統川普（Donald Trump）告訴記者，威特科夫可能會由川普女婿庫許納（Jared Kushner）陪同前往莫斯科。

普丁還駁斥歐洲領袖的警告，即俄羅斯可能在未來幾十年內攻擊歐洲大陸，「對我們來說，這真的聽起來很可笑。」據悉，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）26日指責俄羅斯仍維持二戰後的思維模式，把歐洲大陸視為一個「勢力範圍」，在其中主權國家可以被「隨意分割」。

此外，普丁在面對記者時再次表達對烏克蘭領導層的蔑視，並稱其為非法政權，因此簽署任何文件都「毫無意義」。自俄羅斯於2022年2月發動全面入侵以來，烏克蘭一直處於戒嚴狀態，無法舉行預定選舉。今年稍早，烏克蘭國會一致投票確認澤倫斯基總統的正當性，儘管其任期在春季已屆滿。

對此，澤倫斯基在27日晚間的影片談話中表示，烏克蘭與美國代表團將會會晤，「把我們在日內瓦達成的要點轉化為，能引領我們走向和平及安全保障的形式。」

烏克蘭總統並未提及任何姓名，但其幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）先前表示，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）預計在本週稍晚訪問基輔。

川普曾在26日表示，俄羅斯與烏克蘭之間「只有少數幾個分歧點」尚未解決，暗示任何與烏克蘭總統澤倫斯基會面的安排，將取決於是否已就和平協議達成共識。白宮與川普對於近期和平談判的外交推動表達樂觀，但歐洲各方則一再質疑普丁是否真正打算結束戰爭。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

香港宏福苑惡火44死！住戶「一語成讖」 1個月前憂工人抽菸釀災

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了