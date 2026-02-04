普丁稱習近平「親愛的朋友」 接受邀請上半年訪中

克里姆林宮今天(4日)表示，總統普丁(Vladimir Putin)在與中國國家主席習近平視訊通話後，已接受習近平的邀請，將於今年上半年訪問中國。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)告訴記者，俄羅斯與中國在多數議題上的立場相近，並以協調一致的方式行事。

根據中國官媒中央電視台報導，習近平在視訊通話中對普丁表示：「自今年年初以來，國際局勢變得愈發動盪。」「雙方應透過深化戰略協調...確保中俄關係沿著正確軌道持續穩定發展。」

普丁則以「親愛的朋友」稱呼習近平，表示「莫斯科與北京的外交政策聯盟，仍是全球動盪下的重要穩定因素」。

他並在俄羅斯國營電視播出的畫面中指出：「俄中全面夥伴關係與戰略合作具有示範意義。」

兩人並未具體說明，將在哪些戰略領域深化協調。

這場視訊通話進行之際，俄羅斯、烏克蘭與美國的代表正在阿布達比展開新一輪談判，尋求結束這場持續近4年的戰爭。不過，普丁在與習近平的通話中，並未提及烏克蘭。

中國從未譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，也未呼籲其撤軍；許多支持烏克蘭的國家認為，北京對莫斯科提供了支援。

習近平與普丁的通話，延續了他近幾個月來與多位國際領袖會晤的外交行程；在美國變得越加難以預測之際，習近平正加強鞏固外交支持。

北京同時試圖將自身塑造成華府之外的穩定替代選項，近期接待多位西方領袖，包括對川普企圖接管格陵蘭與關稅威脅感到不安的美國盟友。法國、加拿大與芬蘭領袖，以及北京的傳統盟友烏拉圭，近幾週相繼訪問北京。(編輯 : 廖奕婷)