普丁答應川普停火期結束秒炸烏克蘭 馬斯克祭星鏈「限速令」削弱俄軍

烏軍於1月24日在頓內茨克地區，朝俄軍陣地發射一枚BM-21「冰雹」多管火箭炮。（美聯社）



美國總統川普日前聲稱已促成俄方暫停攻擊基輔等城鎮後沒幾天，俄軍便對多座城市發動飛彈與無人機攻勢，能源設施也在其中。零下20度的低溫中，烏克蘭最大能源企業警告正進入「生存模式」。另一方面，馬斯克出手限制星鏈，阻斷俄軍無人機操控，也為前線帶來少見的正面訊號。

美國總統川普1月29日表示，他已「親自」向普丁提出請求，希望俄軍在一週內暫停對烏克蘭首都基輔及其他城鎮的軍事行動，以因應烏克蘭正面臨的嚴峻冬季低溫，而普丁對此表示同意。克里姆林宮表示，普丁上週在川普親自提出請求後，同意在2月1日前，暫停對烏克蘭主要城市及基礎設施的攻擊。

衛報報導，俄羅斯軍隊3日凌晨對基輔發射飛彈。目擊者說，2日晚間12時過後，基輔傳出巨大聲響，並看到部署的飛彈與無人機。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在通訊平台Telegram發文表示，第聶伯河（Dnipro River）以東的多個區域有多棟公寓大樓、1所教育機構及1間商業大樓受損。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，一棟設有幼兒園的建築起火，他已指示緊急醫療人員前往首都受影響地區。

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）則表示，這個位在烏國東北部的城市也正遭受俄國飛彈及無人機攻擊，造成2人受傷。

零下20度仍遭猛攻 烏能源陷「現代史最嚴峻時刻」

烏國東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長則指出，該地區同樣遭襲，鄰近的札波羅熱（Zaporizhzhia）也傳出防空部隊正在行動。半島電視台報導，烏克蘭最大的私營能源公司DTEK表示，第聶伯羅彼得羅夫斯克州的一處煤礦場，在24小時內被攻擊2次。

此時，基輔的氣溫在3日降到攝氏零下20度。DTEK執行長季姆琴科（Maxim Timchenko）告訴美國有線電視新聞網（CNN），公司目前正處於「生存模式」（survival mode），隨著該國努力應對驟降的氣溫，以及「現代史上最嚴峻的能源系統狀況」，未來幾週將是關鍵時刻。

DTEK目前在烏克蘭營運5座火力發電廠，其中2座目前停擺，其餘3座則以低負載運轉。季姆琴科說，公司正努力修復俄羅斯多次攻擊造成的損害，但在嚴寒天氣條件下，往往難以進行維修。而他現在最大希望，就是川普上週宣布的能源停火協議，能在本週將於阿布達比舉行的談判中獲得延長。

馬斯克阻止俄軍使用星鏈 烏稱已見實質成效

然而，在軍事對抗方面，仍傳來一些好消息。英國廣播公司（CNN）報導，一名烏克蘭官員表示，全球首富馬斯克（Elon Musk）努力阻止俄羅斯利用他旗下SpaceX營運的「星鏈」（Starlink）衛星進行無人機攻擊的行動，已「取得了實質成效」。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱讚馬斯克是「真正的自由捍衛者，也是烏克蘭人民真正的朋友」，並說當馬斯克得知，配備星鏈連線功能的俄羅斯無人機在烏克蘭境內運作，其中一次是攻擊行駛中的載客列車，造成6人死亡這件事後，馬斯克迅速做出回應。

馬斯克在社群平台X上寫道，「看來我們為了阻止俄羅斯未經授權使用星鏈所採取的措施，已經奏效。若還需要進一步行動，請告訴我們。」

星鏈被限時速75公里 俄軍即時操控無人機受阻

費多羅夫表示，俄羅斯的無人機很難被擊落，因為它們在低空飛行，無法透過電子戰手段反制，而且是由遠端操作人員即時操控。戰爭研究所（Institute for the Study of War）在1月中旬警告，俄羅斯開始為低成本的「閃電-2」（Molniya-2）自殺式無人機配備星鏈之後，大幅提升這些無人機在戰場的效率。

費多羅夫與馬斯克都未進一步說明具體採取了哪些應對措施，但烏克蘭國防部官方網站軍隊信息網（ArmiyaInform）報導，SpaceX已對在烏克蘭境內移動中的星鏈終端機，設定每小時75公里的速度上限。該網站指出，「俄羅斯的無人機飛行速度快得多，因此敵方操作人員將無法即時操控它們。」

費多羅夫2日表示，烏克蘭政府正準備擬定一份可在境內運作的星鏈終端機「白名單」，而所有未登記的終端設備都將被切斷。

