普丁簽署新法令 點名烏克蘭民眾需加強「對俄民族認同」

俄羅斯總統普丁近期簽署新法令，要求降低國內各民族以及語言歸屬的歧視問題，同時要求俄羅斯佔領區內的烏克蘭民眾「加強對俄羅斯民族的認同」。 圖：翻攝自 @evo1tactical X 帳號

[Newtalk新聞] 2022 年二月，俄羅斯發起全面入侵烏克蘭行動，雙方爆發激烈戰鬥，持續至今許多烏克蘭民眾也對克里姆林宮的侵略行動感到不滿。近期外媒消息稱，俄羅斯總統普丁已簽署法令，要求降低國內各民族與語言特徵上的歧視，同時更爆出烏克蘭應「強化對俄羅斯的民族認同」的消息，試圖透過修改民族認同的方式，加強對俄羅斯佔領區的控制。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁於當地時間周二（25 日）簽署《2036 年前俄羅斯聯邦國家民族政策戰略》法令，計畫提升俄羅斯的民族認同感，並消除各民族及各語言間的歧視問題。報導稱，按法令規定，2036 年時，俄羅斯聯邦的公民不會因自己的民族、語言歸屬等特徵問題，而受到歧視的比重將被降低至 90%；對不同民族間關係抱持積極評價的俄國公民比例，也將被提升至 85%。

廣告 廣告

然而，《路透社》報導指出，該法案也特地點名烏克蘭，要求烏克蘭民眾在 2036 年前，將對俄羅斯的民族認同提升至 95%。同時，該法案也要求克里姆林宮當局採取「額外措施」，加強俄國公民對國家的整體認同感，並鞏固俄語的使用，針對「不友好外國破壞民族、宗教間穩定關係、及製造社會分裂的企圖」進行打擊。

報導稱，雖烏克蘭與俄羅斯擁有著深厚的聯繫，許多烏克蘭民眾也能同時使用烏克蘭語和俄語，但自從俄軍發動入侵戰爭後，越來越多烏克蘭民眾放棄使用俄語，對俄羅斯的敵意也持續提升。該報導認為，克林姆林宮可能計畫透過相關法令，修改被占領地區烏克蘭民眾的民族認同。該報導強調，相關法案預計於 2026 年一月正式生效，推測該法案可能為俄羅斯重新控制烏克蘭東部地區，以及恢復俄羅斯國家歷史領土的統一創造條件。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普、習近平明年會晤可能多達4次 美財長：美國對台政策並未改變

川普要讓俄羅斯重返G-8 德國聯邦總理：不接受