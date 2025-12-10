普丁與最正情婦「2私生子罕見曝光」 繼承媽媽金牌體操甜心衣缽！被稱最孤獨男孩

被盛傳長期為俄羅斯總統普丁情婦、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），所生2名私生子曝光。（翻攝自X@USAS_WW1、osintbees.com）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）對私生活保密到家，前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）長期被盛傳為普丁情婦，她所生的2名私生子，近來私下生活照被曝光，2個小男孩也追隨母親的腳步，一樣接受體操訓練。

現年73歲的普丁與卡巴耶娃2008年傳出戀情，至今據信已經交往17年，卻從未公開承認關係。不過屋克蘭情報調查網站「OSINT Bees」近日公布獨家畫面顯示，普丁的10歲長子伊凡（Ivan）、與6歲的次子小弗拉基米爾（Vladimir Jr.）與一群同齡孩童，在情婦位於莫斯科西北部瓦爾代（Valdai）所經營的體操學院活動中，追隨母親的腳步，接受體操訓練。

繼承母親天？進行體操訓練私照曝光

據悉這些畫面攝於今年1月，當時卡巴耶娃特地安排明星運動員，在她創辦的體操學院開授「大師課」，2個兒子也報名參加。而伊凡接受訪問時，還興奮談論從奧運冠軍身上學到的「酷炫」體操動作。事實上，卡巴耶娃是世上奪牌最多的韻律體操選手之一，擁有2面奧運金牌、14度奪下世界冠軍、21次拿下歐洲錦標賽第一名。

2名私生子成俄羅斯最孤獨的男孩？

為保護情婦與2名「皇室後裔」，據傳普丁將母子3人安置在莫斯科西北方瓦爾代（Valdai）森林湖畔的豪宅中，過著極度隱密的生活，即便生活優渥，但2個孩子仍被形容為「俄羅斯最孤獨的男孩」。

調查記者巴達寧（Roman Badanin）、魯賓（Mikhail Rubin）宣稱，卡巴耶娃和孩子們的資訊從國家資料庫中被抹除，「男孩們在外使用假姓氏『斯皮里多諾夫』（Spiridonov），沙皇（指普丁）家人在瓦爾代住處周遭的所有土地都被嚴格保護。」

