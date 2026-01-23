普丁與美代表團討論近4小時「富建設性」 俄將與美烏在阿聯談判

俄羅斯總統普丁（左）22日在莫斯科會見川普女婿庫許納（右）及川普特使魏科夫（中），討論俄烏戰爭停火協議。（美聯社）



美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普丁22日會晤美國代表團，討論俄烏戰爭將近4小時後結束。克里姆林宮確認，將於週五（1/23）與美國及烏克蘭代表在阿拉伯聯合大公國會談。

美國這次派出川普特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner），兩人在22日深夜抵達莫斯科，立即與普丁進行會談。根據CNN，雙方討論超過3小時，直到莫斯科時間凌晨3點尚未結束。

廣告 廣告

會議結束後，普丁的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，「我們的總統和美方談判的主要事情，再一次提到如果沒有根據在（阿拉斯加）安克拉治（Anchorage）同意的框架解決領土問題，就不可能達成長期協議」。

針對普丁與美方討論，顎夏柯夫表示，這次會談「非常充實、富有建設性，我會說，非常坦誠且保密」。

俄羅斯、烏克蘭與美國23日在阿布達比談判

顎夏柯夫隨後也證實，美國、烏克蘭和俄羅斯官員23日將在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，針對俄烏戰爭進行談判。俄方將由俄國軍事情報局（GRU）局長柯斯特克夫（Igor Olegovich Kostyukov）率團出席。

在去年12月初，美國與俄國開會也將近長達5小時。會議後，普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在X發文稱，討論內容「重要」。

魏科夫在前往莫斯科前表示，俄烏戰爭落幕只剩下一個問題，而一名歐洲官員稍後向CNN確認，魏科夫所指的是領土問題。

更多上報報導

TikTok拍板在美營運 甲骨文主導數據、字節跳動仍是最大股東

林肯號航艦與F-15E齊赴中東 川普備妥「決定性選項」仍稱不想對伊朗開戰

川普女婿提「新加薩」計畫 擬建住宅大樓、資料中心和工業園區