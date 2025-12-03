普丁與美官員談判卡關！烏克蘭「入約、割地」與否成最大分歧

俄羅斯總統普丁近日與美國總統川普的特使威特科夫及女婿庫許納，在莫斯科進行5小時會談。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭加入北約（NATO）的前景，再度成為華府與莫斯科高層會談的核心議題。克里姆林宮透露，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日與美國總統川普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）在莫斯科進行5小時會談，會中烏克蘭加入北約與否，成為雙方討論的「關鍵問題」，但談判最終未能在和平協議上取得突破。

據卡達《半島電視台》報導，對基輔而言，加入北約是防止俄羅斯未來侵略的唯一安全保障；對莫斯科而言，烏克蘭加入西方主導的軍事聯盟則是堅決不可跨越的紅線。這項結構性分歧，使和平談判從一開始便陷入僵局。

普丁幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）表示，美國方面已表達願意考慮俄方的關切與方案，但雙方在俄羅斯所佔領、並計畫永久掌控的領土問題上「沒有任何妥協」。在領土、北約、戰後安全架構上毫無交集，導致這場會談的討論時間雖長，但不具實質進展。

川普接獲簡報後稱這場會談「還算不錯」，但坦言未能預測後續發展。他強調俄羅斯「非常強烈」地希望結束戰爭，但「我無法告訴你會談將帶來什麼結果，因為這需要雙方一起跳探戈」，暗示烏俄雙方都未真正接近可接受的共識。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在深夜發表影片聲明，呼籲國際社會持續施壓俄羅斯。他指出，全球正看見結束戰爭的可能性，但所有外交努力都必須伴隨對莫斯科更強烈的壓力，才能將契機轉化為真正的和平。

烏克蘭的歐洲盟友也在比利時布魯塞爾的北約外長會議上批判普丁毫無和平意願。愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）直言，普丁在戰場上變得更具侵略性，如今已經「非常明顯」俄方不想結束戰爭。

與此同時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認俄羅斯反對美國提出的和平計畫，但強調談判應在低調環境下進行，才能更具成效。烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）也證實，美方在莫斯科的會談後，已向烏克蘭代表團進行回報，並表示此次會談在美方眼中有「正面結果」。雙方也預計近期在美國再度會晤。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）則宣告，普丁若認為自己可以消耗西方的耐心，是「錯誤的」。他指出，2/3的成員國已承諾提供烏克蘭40億美元的武器，顯示支持並未減弱。但匈牙利外長彼得（Péter Szijjártó）卻反其道而行，批評歐洲北約盟國「被戰爭狂熱蒙蔽」，並指責這些國家破壞川普的和平努力。

對華府而言，眼前的關鍵或許並不在於普丁，而在於川普的下一步。《半島電視台》記者侯爾（Jonah Hull）分析，這次普丁與威特科夫及庫許納的會面，並未推動美國促成和平的目標。他表示，烏克蘭最關注的是川普接下來會如何行動：是再次以威脅手段逼迫基輔接受不利協議，還是可能更令人擔憂的，他會失去興趣、放手不管？

在更大的地緣政治背景下，歐盟宣布將在2027年底前全面淘汰俄羅斯天然氣，以削弱莫斯科的戰爭經費。烏克蘭國會同時通過了2026年預算，其中逾1/4的GDP將用於軍事支出、武器採購與生產，反映戰爭進入長期化後的國家策略調整。

澤倫斯基指出，該預算展現烏克蘭的韌性，也確保未來1年在防衛、社會福利與戰後重建上有充足的財政資源。他強調，面對俄羅斯持續攻擊，「優先順序非常明確。」

