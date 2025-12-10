普丁與「體操皇后」私生子曝光？美媒：2童繼承衣缽「訓練中」

美媒披露，疑似俄羅斯總統普丁的2名私生子，近日在體操訓練中亮相，他們的母親為俄羅斯體操皇后、被視為普丁的密友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

普丁（左）昔日與卡巴耶娃（右）在公開場合會面。（圖／美聯社）

美國《紐約郵報》報導，這2名男童分別為10歲的伊凡（Ivan）與6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Jr.），他們在母親營運的「ALINA體操學院」，參加由頂級俄羅斯體操選手舉辦的體操示範課。

影片中，伊凡受訪表示，他從俄羅斯奧運冠軍涅莫夫（Alexei Nemov）、卡納耶娃（Evgenia Kanaeva）和海布拉耶夫（Taghir Khaibulaev）學到很多「酷炫」動作。

這段影片拍攝於今年1月，卡巴耶娃安排明星運動員為2兄弟指導。報導指出，出於安全考量，兩兄弟與母親過著隱密的生活，住在莫斯科西北部瓦爾代（Valdai）一處戒備森嚴的森林莊園，並使用「Spiridonov」作為比賽時的化名。

報導表示，其中伊凡的照片曾於今年4月首度曝光，被外媒稱為「俄羅斯最孤單的男孩」。73歲的普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila Putin）育有2名女兒，兩人離婚後，外界盛傳普丁與卡巴耶娃關係匪淺，但雙方從未公開承認。

