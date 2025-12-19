普丁舉行年終記者會 信心滿滿「克宮軍事目標會在烏克蘭實現」

俄羅斯總統普丁12月19日在莫斯科市中心的大高爾基百貨舉行年終記者會。美聯社



俄羅斯總統普丁19日舉行年終記者會，他信心滿滿地表示，俄軍正在烏克蘭戰場上持續推進，宣稱「克里姆林宮的軍事目標將在烏克蘭實現」。

美聯社報導，普丁宣稱俄軍已「完全掌握戰略主動權」，將在年底前達成更多進展。

這場普丁年度記者會不但全程直播，而且結合全國性電話call-in節目，讓全國各地的俄國民眾有機會向執政25年的普丁提問。普丁長期利用這個場合鞏固權力，並闡述其對國內與國際事務的立場。

外界今年亦特別關注普丁對烏克蘭局勢，以及美國支持的和平方案之評論。

近幾個月來，兵力更龐大、裝備更精良的俄羅斯軍隊，在烏克蘭緩慢但持續推進。

美國總統川普今年初開始第二個總統任期後，展開大規模外交斡旋，試圖終結俄烏戰爭，但遭遇俄烏立場嚴重對立的阻礙。

普丁重申，莫斯科已準備好達成和平解決方案，但前提是必須處理衝突的「根本原因」，指的是克里姆林宮對協議所提出的嚴苛條件。

他本週稍早警告，如果基輔及其西方盟友拒絕克里姆林宮的要求，莫斯科將尋求擴大在烏克蘭的占領行動。

普丁要求承認俄軍所控制、烏東及烏南4個關鍵地區的全部領土，以及2014年遭非法併吞的克里米亞半島，均歸俄羅斯所有。他也堅持烏克蘭必須撤出部分俄軍尚未完全占領的烏東地區，這些要求已遭基輔當局拒絕。

