普丁補給線遭斷？俄燃油列車大爆炸 火球衝三百米高

（記者許皓庭／綜合報導）俄羅斯坦波夫地區於本月4日下午發生嚴重鐵路事故，一列運載燃油的貨運列車在行經科切托夫卡-2（Kochetovka-2）車站時意外脫軌，隨即引發大規模爆燃。現場竄出高達300公尺的巨型火球，場面極其駭人。此意外不僅造成火車司機受傷，亦導致莫斯科至克里米亞線等至少8班列車延誤，外界高度懷疑這可能是一起針對戰爭補給線的蓄意破壞事件。

根據當地消防單位與《太陽報》報導，這起事故發生於當地時間下午3時34分，由於脫軌導致大量汽油洩漏，瞬間觸發了連續爆炸。現場畫面顯示，劇烈的火焰持續噴發超過15秒，濃煙遠在數公里外清晰可見。此次火災涉及多達16節罐車，其中包括11節汽油車與5節瓦斯車。當局緊急出動47名消防隊員與20餘台救援設備，才將這場延燒約1,000平方公尺的火勢控制。

廣告 廣告

意外造成的交通癱瘓也引起廣泛討論。俄羅斯鐵路公司（RZD）證實，由於科切托夫卡-2車站位於連絡南部戰略地區的重要樞紐，該起事故導致往返克里米亞、莫斯科及基斯洛沃茨克等多地的長途旅客列車出現嚴重延誤。雖然鐵路公司已啟動應急預案並嘗試改道，但修復受損軌道與清運焦黑殘骸仍需大量時間。

坦波夫州長佩爾維紹夫（Yevgeny Pervyshov）在Telegram上表示，火勢撲滅後，專業團隊將對路基受損情況進行全面評估。雖然官方初步以「違反安全作業規定」立案調查，但因事故地點位於輸送燃料與軍事裝備的重要南下線路上，民間及社群媒體上關於「無人機襲擊」或「游擊破壞」的傳言不斷。截至目前，相關部門仍未對事故具體成因給出定論，僅強調將在釐清真相後追究責任。

Freight train cars carrying gasoline derailed and crashed into the Kochetovka-2 station in #Russia’s #Tambov region. The cause of the incident is unknown. pic.twitter.com/qCbrDkXl53 — News.Az (@news_az) February 4, 2026

更多引新聞報導

凍到骨子裡！首波寒流強襲探六度 全台濕冷轉乾冷

「啪」斷了！巴西猛男挑戰400kg腿推 肌腱斷裂聲響徹健身房

