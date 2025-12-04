普丁訪印度！印俄抱團取暖穿越中美夾縫 俄油成大難題

編譯林浩博／綜合報導

時隔四年，俄羅斯總統普丁終於4日再踏上印度土地。英國《衛報》分析，面對中國的強大，以及川普統治下反覆無常的美國，印、俄兩國需要彼此抱團取暖。

俄羅斯總統普丁與印度總理莫迪常在公開場合展現好交情，但專家稱，這只是基於現實政治利益的表演。（圖／翻攝自X平台 @mkul_deep）

關鍵的時刻

《衛報》報導，此次普丁與印度總理莫迪（Narendra Modi）的會面，正值兩國都處於關鍵的時刻。先說普丁，他拒絕了美國所提出的最新版本俄烏停火方案，因為他相信俄軍在戰場的進展，讓他居於談判的上風。

普丁接受《印度時報》的專訪即稱，即便烏軍堅守不退，烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區，也終會被俄軍所打下：「要不我們會以武力解放這些領土，要部烏克蘭軍隊自行撤離。」

至於與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（ared Kushner）在克里姆林宮的談判，普丁評價為「有用」但「困難」，未取得任何突破。普丁說：「我覺得現在說還為時過早，但這必要的會議。...... 某部分我們說，我們可討論，但我們不同意那點。這確實就是溝通的氛圍。」

「斯德哥爾摩國際和平研究所」的資深研究員托皮卡諾夫（Petr Topychkanov） 分析，對俄方而言，「此行的重要性就在於能夠成行，俄羅斯不再憂心遭受國際孤立」。

再來說到印度，華府智庫「哈德遜研究所」的研究員潘德（Aparna Pande）直言，由於「半孤立主義的美國、遭削弱的俄羅斯，還有十分強大的中國」，印度正處於多年來最不利的地緣政治環境，面臨的風險也更高。

夾在各大強權之間，印度就像在走鋼索。普丁來訪的前夕，德國、法國和英國的駐印大使發難，聯合投書《印度時報》，文章標題就寫著「俄羅斯並未認真想要和平」，擺明給對方難堪。就怕被打壞與俄羅斯的關係，印度外交部趕緊跳出來斥責，「就印度與第三國的關係公開發表評論，以外交行為來說，不可接受」。

印度的最大威脅：中國

俄羅斯與印度的友好關係可追溯至冷戰時期，而至今印度武器的供應最大來源，依然是俄羅斯。印度與俄羅斯的盟友關係，長期都為西方所容忍，但川普的回鍋，改變了一切。

過去三年，西方對印度為貪便宜採購俄羅斯石油，都是睜一隻眼、閉一隻眼。但今年川普推動俄烏停戰遲遲沒成果，他轉而指控印度資助俄羅斯對烏侵略。川普公然施壓印度停止進口俄羅斯石油，為此不惜向印度對美出口加徵25%關稅。

印度自從獨立以來，都採取多方結交的外交政策，對於任何的外部干預，都會產生反彈。川普赤裸裸的干預，得來的不是印度順從，而是對方的憤怒，兩國關係瞬間跌至多年來低點。

潘德指出，印度對川普的回應，是重回了「締結非典型同盟以避險」的模式，「意在告訴美方，自己還有很多選擇，並等待局勢的發展」。僅在三個月前，莫迪才與普丁，甚至中國領導人習近平見面，三人同框握手、說笑的畫面，立刻激起川普怒火。

不過，印度與俄羅斯交好還有一大原因，那就是隔壁的中國。潘德表示：「對印度來說，中國仍是目前與可見未來的最大威脅，自從蘇聯時代，印度就仰賴俄羅斯作為抗衡中國的陸權力量。」

潘德稱，中國與俄羅斯的「無上限友誼」引發印度不安，促使新德里這方設法「阻止中俄太過相互靠近，確保莫斯科能向中國施壓」。此種憂慮，也促使印度想擺脫對俄羅斯軍武的依賴，過去四年印度的國防採購，就從70%都從俄羅斯購買，降至不足40%。

雖然對蘇愷57戰機與S-400防空飛彈之類的俄羅斯軍武採購，仍會是莫迪與普丁會談重點，但潘迪認為，「印度會保持平衡；持續購買俄國軍武以維持同盟關係，但又不至於過度依賴，以免一旦俄羅斯因中國施壓而斷供，印度會陷入困境。」

潘德評價，莫迪與普丁在公開場合相互擁抱、共乘高爾夫球車，看似好交情，但實則都是基於現實政治利益。

俄油難題

除了軍購，莫迪與普丁的會面另一大重點，即是雙邊經濟合作。普丁曾於2日在自家論壇稱，要將俄羅斯與印度、中國的合作，提升至「質的新層次」，此番話顯然不甩西方制裁。

不過，石油仍是一大難題。雖然莫迪仍堅持進口俄羅斯的石油，但遭逢美國與歐盟的新制裁威脅，印度私人企業採購俄羅斯石油的步伐，確實放慢。印度為了安撫川普，也宣布加大購買美國的天然氣與石油。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）坦言，與印度的經濟與能源合作遭遇「阻礙」，但堅持合作仍會持續。他稱，西方制裁僅會造成印度的俄油進口量「些許下降」，而且俄羅斯還擁有繞過制裁的技術手段。

至於俄烏戰爭議題，預料雙方只會局限於莫迪的一貫「停火」呼籲，莫迪並無實質推動終戰的影響力。潘迪結論道：「莫迪能與澤倫斯基，也能與普丁通話，但除了請求雙方坐下來談，印度並無足以產生實質影響的籌碼。」

