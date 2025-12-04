普丁訪印推銷蘇-57？巴鐵想買殲-35 專家：恐加劇南亞五代機軍備競賽

俄羅斯總統普丁今日( 4 日)抵達印度進行訪問，外界推測普丁可能透過此次機會，與印度討論第五代戰機蘇-57 的軍售計畫。圖為蘇-57 。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事

[Newtalk新聞] 近年來，印度與巴基斯坦多次爆發武裝衝突，兩國的軍事實力變化也受到國際社會廣泛關注。近期有消息稱，俄羅斯總統普丁將啟程前往印度訪問，並可能與印度簽署蘇-57 、 S-500 等先進武器的軍售協議。與此同時，中國飛往巴基斯坦的運-20A 戰機也吸引國際社會的目光，外界好奇印巴兩國是否將在近期的外交活動中，正式展開五代機的軍備競賽。

普丁今 ( 4 日) 搭乘專機抵達印度，隨後與印度總理莫迪舉行會面，宣布將進一步強化俄印雙邊合作關係。普丁此次拜訪印度的行動背後，可能帶有推動軍售計畫、嘗試恢復俄羅斯經濟的目標。其中，最可能被俄羅斯放上軍售談判桌的，就是俄羅斯最先進的第五代戰鬥機蘇-57 。

2025年上海合作組織峰會期間，印度總理莫迪乘坐俄羅斯總統普丁的專車，一同前往雙邊會晤會場。(資料照片) 圖 : 翻攝自IC Photo

《騰訊網》國際專欄作者「地球村的故事」表示，雖然蘇-57 在隱身性能、墊子戰能力方面與美軍 F-22 、 F-35 等戰機仍存在差距，但印度對空軍的現代化改造已迫在眉睫，很可能願意承受技術風險，購買尚未完全成熟的俄羅斯五代機。

與此同時，中國運-20A 機隊飛往巴基斯坦的消息，也引發網友對可能交付殲-35E 戰機的猜測。「地球村的故事」引用中國國防部的消息稱，此次運-20A 機隊運送的物資，是用於中巴「勇士-9」聯合軍演的資源，與向巴基斯坦出口殲-35E 無關。

印度班加羅爾耶拉中文卡空軍基地，俄羅斯蘇-57（左）和美國空軍F-35第五代戰鬥機在停機坪上合影。 圖 : 翻攝自IC Photo

「地球村的故事」表示，雖然殲-35E 的技術也尚未完全成熟，但中國可能憑藉著與巴基斯坦的深厚合作經驗，對其提供對等的支持，協助將第五代戰鬥機融入該國的作戰體系之中。

「地球村的故事」認為，「五代機」的出現很可能加劇南亞地區的軍備競賽規模，一旦印度與俄羅斯達成採購協議，確定引進蘇-57 ，巴基斯坦就可能為了與印度抗衡而「迅速跟進」，向中國採購殲-35E 或其他先進戰鬥機，「普丁此次訪問印度是否能敲定蘇-57 的出口協議，將成為南亞地區軍事格局變化的關鍵因素」。

