普丁訪印盼望突破川普禁油令 莫迪給足面子隆重儀式歡迎 兩國卻未宣布能源和軍備協議

印度總理莫迪和俄羅斯總統普丁兩人在豪華轎車內擁抱，並合影留念。（圖片來源／@narendramodi/x）

印度總理莫迪（Narendra Modi）12月4日罕見到機場親迎俄羅斯總統普丁，兩人在豪華轎車內擁抱並合影留念，還在恆河畔舉行的晚禱儀式上，人們用油燈拼出「歡迎普丁」的字樣，相關影片在網路上流傳。

普丁與莫迪的親密關係是否令西方擔憂？

歡迎普丁的現場還有儀隊和銅管樂隊，可說是儀式感滿點，莫迪還說兩國有堅定的友誼與合作關係，但是在擁抱普丁的同時，莫迪也在努力與俄羅斯的頭號對手美國維持深厚的戰略夥伴關係，印度能否兩全其美？

在普丁訪問2天期間，兩國在討論能源、國防等關鍵議題上，沒有太多實質的進展，現在輪到俄國要擔心很多石油和天然氣賣不掉嗎？

能源滯銷，可能造成俄羅斯打烏克蘭的經費短缺，根據官方統計，俄羅斯今年初供應印度超過35%的原油，而烏克蘭戰爭爆發前這一比例僅2%左右。

英媒《The Week》報導提問：普丁與莫迪的親密關係是否令西方擔憂？實際上，印度領導人遊走在俄羅斯和美國之間如履薄冰，美國總統川普的陰影始終籠罩著印俄峰會。

俄羅斯將無限量引進印度技術勞工

普丁抵達時受到莫迪的熱情迎接。兩位領導人討論有關石油、武器、工作簽證以及加强2國外交關係等方面議題。

兩國簽訂勞動力交流協議，普丁喊出將無限量引進印度技術勞工，以解決俄國製造業短缺80萬勞工，服務業等行業也缺工。

目前，印度與俄羅斯迫切需要促進雙邊貿易，因為俄羅斯正遭受西方制裁的重創，而印度面臨華盛頓的50%關稅。

但是在能源和國防軍備之類敏感的議題沒有進展。在開幕記者會之後，英國國家廣播公司BBC指出，有兩點「特別突出」：首先是「雙方表現出的明顯相互尊重」；其次是「沒有任何重大消息宣布」。

12月4-5日訪問期間，普丁總統讚揚擴大合作的努力，例如俄羅斯-印度簽訂經濟合作計畫等協議，還包括一項涉及關鍵礦產和供應鏈的協議。製藥業也在內。俄印合資製藥廠將在俄羅斯卡盧加州建成。

歐美對俄國實施超過21,000項制裁

但是，最受關注、最敏感的問題呢？首先是石油。

2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭以來，歐洲和美國開始對俄羅斯公司實施制裁，以在經濟上孤立莫斯科。

總體而言，自戰爭開始以來，美國盟友已對俄羅斯實施超過21,000項制裁，制裁對象包括個人、媒體機構、軍隊以及能源、航空、造船和電信等行業。

俄烏戰爭期間，印度大量購買俄羅斯石油，這些交易對受到制裁的俄羅斯經濟提供重大支持。

令美國極為火大的是，印度是僅次於中國的第二大俄羅斯石油消費國，美國指責印度幫助克里姆林宮籌集戰爭資金。因此，川普政府對印度商品徵收50%的高額關稅，藉此向新德里施壓，要求停止購買俄羅斯能源。

川普說莫迪承諾不買俄羅斯石油

10月份，川普聲稱莫迪承諾停止從俄羅斯購買石油。「所以我對印度購買石油感到不滿，他今天向我保證，他們不會從俄羅斯購買石油。這是重要的一步。現在我們要讓中國也這樣做」川普在白宮的一次活動告訴記者。

但在12月4日俄印年度雙邊峰會期間接受印度媒體採訪時，普丁對川普的說法嗤之以鼻。他說：「美國自己還在向我們購買核燃料，用於美國核電廠。」2023年，美國從俄羅斯進口的濃縮鈾達到十多年來的最高水準，金額約12億美元。

上周，普丁強調，莫斯科已做好準備，確保對印度的石油供應不間斷。但目前尚未公佈任何細節，看來下一步該如何發展，現在掌握在印度手中。

其次，還有俄羅斯武器和防禦系統的問題。在普丁訪問之前，外界有許多猜測：印度是否即將購買俄羅斯最先進的戰鬥機和防空系統？但是莫迪沒有宣布任何採購俄羅斯軍備的協議，這或許顯示印度必須在與莫斯科的關係和與華盛頓的關係之間尋求平衡。

