普丁訪印「空手而回」? 蘇-57、S-400全落空 反被印輸百萬勞工、合製無人機

6 日，俄羅斯總統普丁結束對印度的正式訪問，但會後公布的聯合聲明顯示，這場第 23 屆印俄峰會在軍火合作上幾乎沒有進展。

[Newtalk新聞] 6 日，俄羅斯總統普丁結束對印度的正式訪問，但會後公布的聯合聲明顯示，這場第 23 屆印俄峰會在軍火合作上幾乎沒有進展。聲明中未提及蘇-57 戰鬥機、S-400 防空系統，甚至連米-17 與卡-31 等舊型號也未被列入，與此前外界預期的高價軍購形成明顯落差。

莫迪政府仍口頭重申印俄關係「北極星般穩定」，但印度防務評論圈指出，本次峰會並未宣布任何新的大型軍購合約。從公開資料看，本次會談落地的協議主要集中在經濟與民用領域，包括能源合作、化肥供應、技術聯合，以及引人注意的勞動力合作框架。

俄軍蘇-57戰機。

分析人士認為，俄羅斯此次軍火空窗並非偶然。美元結算受制裁限制，印度無法直接以美元支付俄軍火訂單；同時，印度一向要求技術轉移，而俄方在制裁壓力下對高端軍工技術轉移更為謹慎。此外，美國《以製裁反擊敵人法案》（CAATSA）對所有與俄軍工交易國家構成長期風險，印度必須在軍購中考量與美方的戰略合作。

在軍火層面僅有一項相對亮眼成果，聯合船舶設計及本地製造合作框架，與會前外界期待的蘇-57 或 S-400 大單相比落差明顯。

分析人士認為，俄羅斯此次軍火空窗並非偶然。美元結算受制裁限制，印度無法直接以美元支付俄軍火訂單；同時，印度一向要求技術轉移，而俄方在制裁壓力下對高端軍工技術轉移更為謹慎。

與此同時，勞動力合作協議成為焦點。協議允許雙方公民在對方國家從事臨時性工作，俄方希望引入更多印度勞工以緩解國內製造業與建築業的用工缺口。俄方工商界人士指出，未來印度勞工規模可能達百萬，但俄勞工部強調仍受年度配額與實際需求限制。分析認為，這是一種「雙邊補償交易」：印度可開拓就業與匯款通道，俄羅斯填補人力缺口。

專家指出，普丁此行雖未帶回任何戰機，但為俄羅斯構建了勞動力流動機制，對於因戰爭與制裁壓力造成用工短缺的莫斯科而言，這是一種現實主義勝利。

協議允許雙方公民在對方國家從事臨時性工作，俄方希望引入更多印度勞工以緩解國內製造業與建築業的用工缺口。

此次訪印也凸顯印度的軍火多元化策略。自俄烏衝突以來，印度對多項俄製軍購案踩剎車，包括撤回 Mi-17 直升機訂單、暫停 Ka-31 預警機談判，並逐步向法國「陣風」戰機及美國 MQ-9B 無人機靠攏。美方亦釋放可對印出口 F-35 隱形戰機的訊號，打破歷來心理防線。

不過，印度現有軍隊仍以俄式裝備為主，包括蘇-30MKI 戰機、T-90 坦克以及布拉莫斯巡航導彈等，俄製武器附帶完整訓練與升級安排，全面替換將引發技術斷層與系統不相容問題。專家認為，印度短期內仍會維持以俄式裝備為主、混合西方尖端裝備的「混合型軍隊」格局。

專家認為，印度短期內仍會維持以俄式裝備為主、混合西方尖端裝備的「混合型軍隊」格局。 圖：翻攝自 @SpokespersonMoD X 帳號

此外，俄方亦表達希望與印度合作研發無人機，並以技術轉移和實戰經驗作為誘因。據《ISW》報導，如果合作達成，這些無人機可能直接投入烏克蘭戰場。斯摩棱斯克 FPV 無人機飛行中心代表團亦隨普丁訪印，在戰略夥伴框架下展開合作。

莫迪在公開場合稱俄羅斯是「印度的真正朋友」，但軍火現實與多元化策略顯示，印度正小心平衡傳統俄式裝備依賴與西方新型軍購之間的利益。

