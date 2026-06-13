普丁認烏軍遠程打擊損害俄經濟：但無法動搖戰爭決心

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俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）12日坦承，近期烏克蘭遠程攻擊行動的激增，正對俄羅斯經濟與社會造成損害。然而，他也堅稱，烏克蘭的攻擊不會成功製造社會分裂，而且俄羅斯經濟將迅速恢復。

據卡達媒體《半島電視台》報導，數週以來，烏克蘭持續加大對俄羅斯基礎設施的打擊力度。基輔稍早也宣稱，他們在11日晚間襲擊了俄羅斯下卡姆斯克（Nizhnekamsk）的1座煉油廠。

隨著戰爭持續延長，以及俄軍在烏克蘭東部前線的推進速度放緩，烏克蘭對俄羅斯境內深處的煉油廠、儲油設施及輸油管線的攻擊，似乎正造成愈來愈沉重的代價。這些設施對俄羅斯利潤豐厚的石油與天然氣出口至關重要。

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根據俄羅斯國營的《塔斯社》報導，普丁表示，他相信這波攻勢不會影響莫斯科的戰爭決心，「至於經濟方面，他們當然正在對我們造成損害，但我們恢復得很快。」

他還指控這些攻擊是為了在俄羅斯社會中「散播混亂」，但他堅稱，這些目標不會成功，「既無法分裂社會，也無法對我們造成他們希望達到的經濟傷害。」

烏克蘭方面則回應稱，這些攻擊是對俄羅斯每天動用無人機與飛彈摧毀烏克蘭城鎮與城市的合理報復。

近期，普丁承諾俄軍將加強對「敵方基礎設施」的攻擊，以「阻止他們攻擊我們的民用設施」。這位俄羅斯領導人還表示，莫斯科必須改善防空系統能力，而這已經是他本月第2次提出類似呼籲。

除了對俄羅斯基礎設施發動遠程打擊外，烏克蘭還瞄準運往俄佔領土克里米亞（Crimea）的補給線，包括燃料運輸車隊。相關行動引發自俄羅斯於2014年吞併該地區以來，當地最嚴重的燃料危機。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）本週稍早也承認克里米亞確實出現燃料短缺問題，並承諾「正在採取措施」加以處理。

對此，華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）分析，烏克蘭的遠程打擊行動，以及針對克里米亞和其他俄佔區補給線的攻擊之間，具有協同作用，「因此，遠程打擊行動正在削弱俄羅斯的生產能力，而中程打擊行動則正在損害俄羅斯運輸石油的能力。」

普丁近日否定了與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行面對面會談以結束戰爭的可能性。另一方面，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskii）則宣稱，烏克蘭在5月收復的領土面積超過其失去的面積，扭轉了俄軍此前每月持續取得烏克蘭領土的趨勢。

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