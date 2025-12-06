普丁談中印關係平衡術 讚習近平莫迪有智慧解決問題

面對中國大陸與印度邊境緊張局勢，俄羅斯總統普丁在訪印前接受印度媒體專訪時，展現高超的外交平衡術。當被問及如何在中印之間找到平衡時，普丁明確表示中國大陸和印度都是俄羅斯最親密的朋友，俄方珍視與兩國的關係，但不認為自己有權干涉中印雙邊關係。

普丁訪問印度前夕接受印度媒體專訪。（圖／《美聯社》）

根據俄羅斯總統辦公室官方網站4日公布的專訪內容，普丁對中印兩國領導人的智慧表達高度讚賞。他說：「我知道莫迪總理和習近平主席都對任何緊張局勢感到擔憂，並正在盡最大努力尋找解決所有複雜問題的方案。我親眼看到、親耳聽到他們的努力，兩位領導人都展現出極大的智慧成功做到這一點，我們對此感到非常高興。」

普丁強調，俄羅斯不會選邊站，因為這是中印之間的雙邊事務。他表示，習近平和莫迪都曾向他談及中印關係，兩位領導人都在積極尋求緩和緊張局勢的方法。普丁的表態既維護了與印度的傳統友誼，也保持了與中國大陸的戰略夥伴關係，展現俄羅斯在複雜地緣政治環境中的靈活外交策略。

有分析人士認為，普丁的表態反映出俄羅斯在當前國際局勢下，更加重視與中印兩國的關係。在面對西方制裁的背景下，俄羅斯需要同時鞏固與這兩個亞洲大國的經濟和政治聯繫，因此採取不干涉但支持對話的立場是最佳選擇。

