普丁警告：無意與歐洲開戰、但若遭挑釁已做好「準備」

俄羅斯總統普丁2日發出強硬警告，表示雖然俄羅斯無意與歐洲開戰，但如果受到挑釁，俄羅斯已做好「準備」。他並指控歐洲領導人試圖破壞由美國推動的俄烏和平協議。此番言論發表之際，正值美國特使威特科夫與庫許納抵達克里姆林宮，展開長達五小時的高層會談，試圖為這場持續近四年的戰爭尋找終點。

普丁2日在「VTB俄羅斯投資論壇」上向歐洲發出警告。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，普丁2日在「VTB俄羅斯投資論壇」全體會議上向記者明確表示，「我們不打算與歐洲開戰，但如果歐洲想要並發起戰爭，我們現在就準備好了。」他批評歐洲國家沒有和平議程，而是「站在戰爭的一方」。普丁指出，歐洲針對川普最新和平方案提出的修改建議，其目的只有一個，就是徹底阻斷整個和平進程，並提出俄方「絕對無法接受」的要求。他表示，如果歐洲承認戰場現實，就還可能重返烏克蘭危機的調解進程。

關於和平協議的爭議焦點，華盛頓與莫斯科上月曾達成一份28點草案，但因內容要求烏克蘭放棄領土、削減軍隊並放棄加入北約，遭到了基輔與歐洲的強烈批評。烏克蘭總統澤倫斯基隨後提出了修改後的20點計畫。儘管威特科夫與庫許納2日晚間與普丁進行了長時間會談，但雙方在領土爭議等核心問題上仍未達成妥協，距離解決危機尚有很長的路要走。

此外，普丁還在會前發出具體威脅，表示若烏克蘭繼續對黑海的俄羅斯「影子船隊」油輪發動無人機襲擊，俄方將切斷烏克蘭的出海通道。對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）回應指出，普丁的好戰言論再次證明他尚未準備好結束戰爭。目前歐洲各國普遍擔憂，川普推動的計畫可能迫使烏克蘭在領土完整性上做出屈辱讓步，因此一再重申不應將不公平的和平強加於烏克蘭。

