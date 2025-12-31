普丁遭爆在克里米亞建「百億宮殿」 奢華設施曝光

普丁遭俄羅斯反腐敗基金會（FBK）爆出在克里米亞建造百億宮殿。圖／翻攝自X

根據俄羅斯當地反腐敗基金會（FBK）近日披露的調查，他們聲稱在原屬烏克蘭的克里米亞上，發現一棟屬於俄羅斯總統普丁的「豪華宮殿」，設施有私人醫療中心、水療設施、室內游泳池、電影院，以及一個可以俯瞰黑海的獨立客房，造價預估100億盧布（約新台幣40億元），而俄羅斯克里姆林宮對此尚未做出回應。

綜合媒體報導，傳聞這棟建築起初是烏克蘭前總統維克托‧亞努科維奇規劃的住所，但俄羅斯在2014年吞併克里米亞後，這棟建築即被宣布為違法，最後被科瓦爾丘克2兄弟有關的公司接管，這2名商人被多數人認為是普丁的核心圈成員。FBK指出，這種所有權結構，與他們先前發現普丁擁有的房產模式如出一轍，如同瓦爾代湖附近的一處住宅和格連吉克附近的一座龐大宮殿。

調查人員表示，克里米亞的這棟建築，後來為了滿足負責普丁安全的俄羅斯聯邦警衛局（FSO）要求進行重建，並公布了建築圖片，不只內部裝潢奢華，還設有私人醫療中心、水療設施、冷凍療法艙、直升機停機坪、室內游泳池、電影院，可以俯瞰黑海的獨立客房，以及全天候的保安。

FBK稱這棟建築不再是別墅，反而是一座巨大宮殿。圖／翻攝自X

FBK表示，它不再是別墅，而是一座巨大宮殿，其資金的來源與普丁有關的格連吉克附近宮殿的資金來源相同，來自他兒時玩伴彼得‧柯賓之子弗拉基米爾‧柯賓，以及與科瓦爾丘克家族有關聯的公司和離岸機構，估計價值約為100 億盧布（約新台幣40億元）。



